Hamilelikte ayrıntılı ultrason bebeğin gelişimini tamamladığı, organlarının belli boyutlara ulaştığı, amniyotik sıvı miktarının fazla olduğu ve buna bağlı olarak görünürlüğün en yüksek olduğu dönemde yani 18. ile 23. haftalar arasında yapılır. Erken dönemde de 11 ile 13. haftalar arası ayrıntılı ultrason yapılabilir. Hamilelikte ayrıntılı ultrason, alanında deneyimli radyoloji uzmanları tarafından yapılmalıdır.

Hamilelikte ayrıntılı ultrason ile nelere bakılır?

Ultrason aracılığı ile annenin vücudundaki tüm değişiklikler incelendiği gibi, bebek (fetüs), bebeğin eşi (plasenta), bebek kordonu (umblikal kord), doğum kanalı (serviks) açıklığı da ayrıntılı şekilde gözden geçirilir. Böylece bebeğin ve annenin sağlığı konusunda tam teşekküllü bir bilgi sağlanır. Hamilelikte ayrıntılı ultrason ile tespit edilen sorunlar hakkında anne ve baba adayları ayrıntılı olarak bilgilendirilir.

Hamilelikte ayrıntılı ultrason ile her şey tespit edilebilir mi?

Ayrıntılı ultrason radyoloji uzmanları tarafından yapılır ve doğumsal kusurların ancak yüzde 70 ile yüzde 80’lik bölümü tespit edilebilir. Bazı anomaliler ultrason ile görüntülenemeyebilir. Ayrıca ultrason incelemesinde fiziksel bulgular tamamen normal görünmesine rağmen bebek doğduktan bir müddet sonra gelişen bir anomali görülebilir.

Bebeğin cinsiyetini öğrenmeyle ilgili bilinmesi gerekenler

Hamileliğin 10. haftasından önce kız ile erkek bebek arasında morfolojik olarak bir fark görülmez. Bacaklar arasında genital tüberkül veya genital tomurcuk adı verilen küçük bir özdeş büyüme vardır. 12 haftaya kadar, deneyimli bir radyoloji uzmanı için bile bebeğin cinsiyetini tahmin etmek zor olabilir. Çünkü farklılıklar hala orta düzeydedir. 12,5 haftadan itibaren cinsiyet daha görünür hale gelir ve teşhis daha kolaydır ancak yine de hatalar olabilir. Kesin sonuçlar için 22. haftadan itibaren yapılan ikinci ultrasonun beklenmesi tavsiye edilir.

Son olarak ultrasonografi, anneye ve bebeğe zarar vermeyen, radyasyon içermeyen, oldukça güvenli bir yöntemdir. Anne ve fetüsün genel sağlığı açısından oldukça önemli faydalar sağlayan bir uygulama olduğu için yapılması tavsiye edilir.





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