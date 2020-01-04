Hamilelikte bebeğe kilo aldıran yiyecekler neler? Gebelikte bebeğe kilo aldırmanın yöntemleri
Hamile kaldığını öğrendiniz ve sağlıklı bir bebek olabilmesi için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Hamileliğin belirli bir süresinden sonra bebekler hızlı gelişir ve hızlı kilo alırlar. Anne adaylarının bazılarında bebeğinin zayıf doğacağı korkusu oluşur ve bu nedenle hamilelikte bebeğe kilo aldıracak yiyecekler arayışına girerler. Gebelikte bebeğe kilo aldıracak yiyecekler mevcut. Eğer sizde hamilelikte bebeğinize kilo aldırmak için yöntemler arıyorsanız "hamilelikte bebeğe kilo aldıran yiyecekler neler, gebelikte bebeğe kilo aldırmanın yöntemleri" haberimize göz atın.
Hamile kalındığını öğrendiği an itibariyle bebeğini korumak için her şeyi yapar anne adayları. Sağlıklı bir gebelik geçirmenin en önemli yollarından biriside sağlıklı beslenmeden geçiyor. Hem sağlıklı beslenip hemde bebeğinize kilo aldırmak istiyorsanız "hamilelikte bebeğe kilo aldıran yiyecekler neler, gebelikte bebeğe kilo aldırmanın yöntemleri" detaylar haberimizde.
Hamilelikte bebeğe kilo aldıran yiyecekler neler? Gebelikte bebeğe kilo aldırmanın yöntemleri
- Yumurta
- Kaşar peyniri
- Peynir
- Süt
- Muz
- Elma
- Avokado
- Portakal
- Ispanak
- Karnabahar
- Nohut
- Tahıllar
- Ceviz içi
- Çiğ badem
- Fındık
- Kabak çekirdeği
- Balık
- Kırmızı et
- Beyaz et
Kısaca özetlemek gerekirse meyve ve sebze tüketimiyle birlikte kırmızı, beyaz et ve bazı kuru yemişler, tahıllı gıdalarla birlikte süt ve süt ürünleri tüketmek hem anne adayı açısından hemde bebeğin sağlıklı gelişimi için oldukça faydalıdır.
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