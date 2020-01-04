Hamile kalındığını öğrendiği an itibariyle bebeğini korumak için her şeyi yapar anne adayları. Sağlıklı bir gebelik geçirmenin en önemli yollarından biriside sağlıklı beslenmeden geçiyor. Hem sağlıklı beslenip hemde bebeğinize kilo aldırmak istiyorsanız "hamilelikte bebeğe kilo aldıran yiyecekler neler, gebelikte bebeğe kilo aldırmanın yöntemleri" detaylar haberimizde.

Hamilelikte bebeğe kilo aldıran yiyecekler neler? Gebelikte bebeğe kilo aldırmanın yöntemleri

Yumurta

Kaşar peyniri

Peynir

Süt

Muz

Elma

Avokado

Portakal

Ispanak

Karnabahar

Nohut

Tahıllar

Ceviz içi

Çiğ badem

Fındık

Kabak çekirdeği

Balık

Kırmızı et

Beyaz et

Kısaca özetlemek gerekirse meyve ve sebze tüketimiyle birlikte kırmızı, beyaz et ve bazı kuru yemişler, tahıllı gıdalarla birlikte süt ve süt ürünleri tüketmek hem anne adayı açısından hemde bebeğin sağlıklı gelişimi için oldukça faydalıdır.

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