Hamilelikte bebekler cinsel ilişkiyi hisseder mi?

Sorun şu ki, o küçük fasulyeye ne olduğunu veya ne düşündüklerini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Rahimdeki hayatını hatırlayan biriyle tanıştığımızı sanmıyorum, bu yüzden bize nasıl bir şey olduğunu söyleyebilecek kimse yok. Tıpkı TV izlediğinizi mi yoksa çamaşır yıkadığınızı bilmedikleri gibi.

Çoğu insan, üçüncü üç aylık döneme kadar bebeğin cinsellik sırasında zarar görüp görmeyeceği hakkında endişelenmez. Çünkü bebek artık sadece bir fetüs olarak değil, gerçek bir bebek olarak çok daha belirgindir. Bebeğin ne düşündüğünü veya hissettiğini asla tam olarak bilemeyecek olsak bile, annenin vücudunda olup bitenlere dayanarak olası tahminler yapabiliriz. İşte anne ve baba cinsel ilişki yaşarken bebeğin hissedeceği en olası 5 şey!

Çiftlerin hamileyken yakınlaşmak istediklerinde karşılaştıkları en büyük endişe, bebeğe gerçek fiziksel zarar verip vermeyeceğidir. Cevap büyük olasılıkla hayırdır. Kadınların rahim ağzının herhangi bir şeyin rahme girmesini önlemek için büyük bir bariyer görevi gören kalın bir mukus tıkacı ile kaplı olduğunu hatırlamaları gerekir.

Anne babaların, kendilerini doğmamış bebekleri tarafından izleniyormuş gibi hissetmelerini beklemek çok yaygındır. Aynı zamanda çok iyi ama gerekli olmayan bir utanç duygusu yaratır.

Rahimdeki bebekler göremez. Üçüncü trimesterde görme yetenekleri gelişir ama anne ve babanın ne yaptığını görmeleri neredeyse imkansız. Çünkü rahim o kadar karanlık ki, ezildiklerini ve rahim ağzınızı bir gözetleme deliği gibi kullandıklarını hayal etsek de, neler olup bittiğine dair hiçbir fikirleri olmadığını size söyleyebiliriz.

Bir başka haber şu ki, bebekler neler olduğunu göremezken, büyük olasılıkla işitebilirler. İşitme, rahimde oldukça erken gelişir, bu nedenle dış dünyayı oldukça erken duyma yeteneği kazanırlar. İkinci üç aylık dönemden itibaren bebekler rahim dışındaki dünyayı işitmekten keyif alacaklar, yapacak çok şeyi olmayan biri için saatlerce eğlence sağlayabilir. Anne ve babanın onlarla konuşmasını severler ve genellikle bazı yumruklar ve tekmelerle karşılık verirler.

Bebek olay boyunca bir miktar baskı hissedecektir. Bu rahimin kasılmasından kaynaklanır. O sırada bebeğiniz tekme atabilir. Bu durum rahatsız olduğu anlamına gelmez. Bebeğinizin ben burdayım deme şeklidir.







