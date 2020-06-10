Hamilelikte boğaz ağrısı yaşayanlar için doğal çözümler

Hamilelikte bağışıklık sistemi bir miktar düşüşe geçebileceği için boğaz enfeksiyonu oluşması mümkün. Bu nedenle hamilelikte boğaz ağrısı geçirmek için de evde doğal ve bitkisel yöntemler kullanmak gerekir. Eğer hamilelikte boğaz ağrısı neden olur merak ediyor ya da gebelikte boğaz ağrısı nasıl geçer öğrenmek istiyorsanız "Hamilelikte boğaz ağrısı neden olur? Boğaz ağrısı nasıl geçer?" haberimize bir göz atın.

Hamilelikte boğaz ağrısı belirtileri;

Boğaz enfeksiyonunda, boğazda gıcıklanma ve iğne batma hissi olur. Buna benzer farklı hisler de duyulabilir. Boğaz enfeksiyonu belirtilerin biri ateş, diğer halsizliktir.

Çok ağrılı boğaz

Kırmızı, şiş bademcikler

Baş ağrısı

Boğazda veya bademciklerde beyaz lekeler

Önemli oranda enerji eksikliği, genel halsizlik ve yorgunluk

Yutma ve yeme zorluğu

Boyunda şişlik

Lenf düğümlerinin büyümesi

Ateş

İştah kaybı

Öksürük

Mide bulantısı

Nefes almakta zorlanma

Karın ağrısı

Hamilelikte boğaz enfeksiyonu nedenleri;

Başka bir enfekte olmuş kişinin hapşırması veya öksürmesi ile havaya bıraktığı damlacıkları hamile anne adayının soluması

Başka birinin yiyecek veya içeceğinden yiyip içme veya kaşık çatak veya bardağını kullanma

Kapı kolları da ayrıca bakterilerin bulaşması için oldukça yaygın bir yöntemdir. Kapı kollarını tuttuktan sonra ellerinizi yıkamaya dikkat ediniz. Kapı kolunu elledikten sonra, ellerinizi ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize temas ettirmeyiniz.

Toz veya polen gibi alerjenler

Yüksek sesle veya uzun süre konuşmak

Reflü

Mantar hastalığı

Sinüzit

Ilık tuzlu su ile gargara yapın

Boğaz ağrısını arttırabilecek soğuk içeceklerden kaçının ve Bunun yerine, papatya veya tarçınlı limon çayı gibi kafeinsiz bitkisel çayları deneyin.

Bolca dinlenin.

Limon ile gargara yapın veya için.

Sirke ile gargara yapın ve içmeyin.

Ballı limonlu çay için. Yarım limon suyuna bir tatlı kaşığı balı ekleyin ve yavaş yavaş için.

Sarımsağın antibakteriyel özelliği nedeniyle enfeksiyonlara karşı iyi bir direnç sağladığı bilinmektedir. Bu nedenle günde bir diş sarımsak tüketin.

Bir bardak sıcak suya, iki yemek kaşığı balı ekleyin ve için.

Yarım tatlı kaşığı zerdeçal tozu ile yarım tatlı kaşığı ılık tuzlu suyu karıştırıp gargara yapın.

Bir bardak suya bir tatlı kaşığı papatya ekleyin ve 5-10 dakika kaynatın. Ilık olarak için.



