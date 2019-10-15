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Hamilelikte burun kanaması anne adaylarının en sık karşılaştığı durumlar arasında yer alır. Bu kanamalar bazen şiddetli bazen de hafif sızıntı şeklinde meydana gelebilir. Ancak şiddetli ve dinmeyen burun kanamalarının ciddiye alınması gerektiği unutulmamalıdır. Hamilelikte burun kanaması neden olur? Anne adayı bu durumda neler yapmalıdır sorularının cevaplarını

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları açıkladı.

Hamilelikte burun kanaması neden olur?

Burun kanaması gebelikte sık gördüğümüz bir durumdur. Gebeliğin ilerlemesiyle birlikte anne adayının vücudundaki kan dolaşımı artar. Gebelik ile birlikte artan vücut ısısını azaltmak için, özellikle cilt ve mukozalardaki kılcal damarlarda genişleme olur. Artan kan dolaşımına bağlı olarak burun mukozası içindeki ince ve yüzeysel kan damarlarındaki basınç da artış gösterir. Artan kan basıncının da etkisiyle burunda bulunan nazik damarlar kanamaya meyilli olur. Bu kanamalar birkaç damla olabileceği gibi şiddetli kanama şeklinde de olabilir.

Hamilelikte burun kanamasının sebepleri:

Özellikle burun mukozanızda kurumaya yol açan soğuk hava ve klimalı ortamlar da burun kanamasına zemin hazırlar. Soğuk algınlığı, sinüzit ve alerjik durumlarda burun kanaması daha fazla görülür. Bununla beraber gebenin sahip olduğu ek hastalıklar, kan basıncı yüksekliği, pıhtılaşma bozuklukları gibi altta yatabilecek önemli rahatsızlıklar da akılda bulundurulmalıdır.

Hamileyken burun kanaması durumunda neler yapmak gerekir?

Travma ya da darbe sonrası başlayan, sık tekrar eden, baskı uygulamanıza rağmen 20 dakikadan uzun süren burun kanaması durumunda doktorunuzu aramalısınız. Burnunuz kanamaya başladıysa, dik şekilde oturun. Oturmak, burnunuzu kalp seviyenizin üzerinde tutmanızı sağlayacaktır. Sonrasında, baş parmağınız ve işaret parmağınızı kullanarak, burun kanatlarınıza en az 5-10 dakika kesintisiz baskı uygulayın. Ara verir ya da bırakırsanız, pıhtılaşma mekanizması kendini tamamlayamaz. Kesinlikle başınızı geriye yaslamayın. Tam tersi, öne doğru eğilmelisiniz. Boğazınıza gelen ve biriken kanı yutmayın ve tükürün. Yutmanız bulantıya ve kusmaya sebep olabilir. Bir elinizle burun kanatlarına baskı uygularken, diğer elinizle burnunuzun üzerine ve yüzüne buz uygulaması yardımcı olacaktır. Eğer kanamanız durmadıysa 10 dakika daha baskı uygulayın, yine durmazsa, doktorunuza başvurmalısınız.

Burun kanamasını sık yaşayan anne adayları neler yapabilir?

Burun mukozalarınızda kuruluğu önlemek için, sıvı alımınızı arttırmalısınız. Sümkürmenizi hafif ve nazikçe yapmalısınız. Hapşırırken ağzınızı açık tutmaya çalışın. Özellikle kışın ve kuru iklimlerde, ortamınızı nemlendirmeniz, kuru hava temasını önleyecektir. Yatak odası ısınızı çok yükseltmemek ve kalorifer peteği üzerine su koymak oda havanızı nemlendirecektir. Sigara içmemeniz ve içilen ortamlarda bulunmamanız gerekir. Burnunuzun içini nemlendirici solüsyonlar veya basit tuzlu su ile ıslatabilirsiniz. İlaç veya dekonjestan şeklindeki burun spreylerini kullanmayın.