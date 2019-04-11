Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, “Hamilelik döneminde cinsel ilişki bebeğe zarar vermez, çünkü bebeğin amniyo sıvısı (embriyoyu koruyan ve besleyen sıvı), bütün fiziksel değişiklikleri içine hapsedecek şekilde yaratılmıştır. Bu nedenle hamilelik döneminde seks yapmak, bebeğe zarar vermez.” diyor.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE HANGİ CİNSEL İLİŞKİ POZİSYONU DAHA UYGUNDUR?

Cinsel ilişkide önemli olan, bebeğe baskı yapmayacak pozisyonları tercih etmektir. Bazı çiftler ve inanışlar hamileyken hiç ilişkiye girilmemesini öngörür. Bu, aslında bebek için çok daha zararlıdır. Çünkü ilişki sırasında anneden salgılanan seratonin hormonu, bebeğin direk gelişmesine katkıda bulunur. Bu hormon, çiftler arasındaki sevgiyi de arttırdığından, bebeğin ruhen daha sağlıklı bir aile ortamında doğmasına zemin hazırlar.

HAMİLELİKTE YAŞANAN CİNSELLİĞİN PSİKOLOJİK BOYUTLARI NELERDİR?

Cinsel Terapist Dolunay Kadıoğlu ise hamilelikte yaşanan cinselliğin psikolojik boyutları ile ilgili bilgi veriyor. Gebeliğin başladığı ilk 3 ay içinde cinsel ilişkiye girmek düşük riskini ortadan kaldırmak için genellikle doktor tarafından yasaklanır. İlk üç ay gebelik belirtilerinin de yoğun yaşandığı cinsel keyfin doğal olarak ertelendiği aylardır. Bu aylarda çoğunlukla cinsel istekte azalma görülür, çok az oranda kadında cinsel istekte artış gözlenir.

ANNE ADAYININ RAHAT ETTİĞİ POZİSYONLAR TERCİH EDİLMELİ

Cinsellik gebeliğin ilk üç ayı haricinde gebeliğin son ayına kadar anne adayının rahat ettiği pozisyonlarda yaşanabilir. Toplumda bilinenin aksine, gebelikte eşinizle tensel ve cinsel temasınızı korumanız hem sizler için hem de bebeğiniz için sağlıklıdır.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE YAŞANAN TENSEL VE CİNSEL TEMAS HEM SİZİN HEM DE BEBEĞİNİZ İÇİN SAĞLIKLIDIR

Gebelikte cinselliğin bebeğe zarar vereceği yanılgısı toplumda yaygın olsa da bilimsel bilgiler bunun tam tersini göstermektedir. Gebelikte eşinizle tensel ve cinsel temasınızı korumanız hem siz hem de bebeğiniz için sağlıklıdır. Dikkat edilmesi gereken şey ise, cinsel ilişkinin anne adayının istediği pozisyonlarda ve anne adayını ilişkiye zorlamadan yaşanmasıdır.

GEBELİKTE CİNSEL İLİŞKİYİ TAMAMEN BIRAKMAYIN

Gebelik döneminde cinsel ilişkiden kaçınılması eşlerin birbirinden uzaklaşmasına neden olabilir. Bu nedenle gebelikten önceki sıklık da olmasa da cinsel ilişkiyi bırakmamak gerekir. Doğumdan sonra da lohusalık, bebek, bebeğin sorunları, uykusuzluk, yorgunluk derken eşler arasında ciddi kopmalar yaşanabilir. Bunun farkındalığıyla kadının istediği sıklıklarda ve pozisyonlarda ilişkiyi yaşamaya devam etmek karı koca kimliklerini korumak için önerilir.

HANGİ DURUMLARDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK TEHLİKELİDİR?

Eğer gebelik esnasında; açıklanamayan vajinal kanama, amnios sıvısının gelmesi, rahim ağzı yetmezliği, bebeğin eşinin aşağıda olması, daha önce erken doğum, çoğul gebelik gibi hamileliği tehlikeye düşürecek bir durum yoksa hamileliğin her döneminde cinsel ilişkiye girilebilir.

Haber: Sedef Batı/Hürriyet Aile