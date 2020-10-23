Hamilelikte cinsel ilişkiden sonra kanama neden olur?

Hamilelik döneminde ilişkiden sonra vajinal akıntı veya kanama gibi bazı yeni yan etkiler yaşayabilirsiniz.

Ama endişelenmenize gerek yoktur. İlk trimesterde akıntı veya hafif kanama oldukça yaygındır. Aslında, Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji, kadınların yaklaşık yüzde 15 ila 25’inin hamileliğin ilk 12 haftasında kanama yaşayacağını söylüyor. (Kaynak)

Bunu akılda tutarak, aşağıda hamilelikte ilişki sonrası kanamanın tipik nedenlerini öğrenebilirsiniz:

İmplantasyon kanaması

Rahim zarına döllenmiş yumurta implant olduktan sonra hamilelikte cinsel ilişkiden sonra kanama yaşayabilirsiniz. Bu kanama genellikle hafiftir ve 2 ila 7 gün sürebilir. Hamile olmasanız bile, ilişkiden sonra kanama yaşamanız alışılmadık bir durum değildir. Ayrıca, implantasyon kanaması yaşıyorsanız, gördüğünüz kanların bir kısmı meni ve diğer mukusla karışmış olabilir.

Servikal değişiklikler

Vücudunuz hamilelik sırasında önemli değişikliklere uğrar, özellikle rahim ağzınız en çok değişen alanlardan biridir. Cinsel ilişkiden sonra ağrısız, kısa ömürlü, pembemsi, kahverengi veya açık kırmızı kan benzeri akıntı, özellikle ilk birkaç ayda rahim ağzınızdaki değişikliklere verilen normal bir tepkidir.

Hamilelik sırasında rahim ağzınız daha hassas hale geldiğinden, derin penetrasyon veya fizik muayene sırasında rahim ağzının zedelenmesi durumunda az miktarda kanama meydana gelebilir.

Vajinal raserasyonlar

NYC Health and Hospitals‘da bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Dr. Kecia Gaither, aşırı sert cinsel ilişki veya oyuncak kullanımıyla vajinal yırtıklar veya kesikler yaşayabileceğinizi söylüyor . Bu, vajinanın ince epitelinin yırtılması ve vajinal kanamaya neden olması ile sonuçlanabilir.

Servikal ektropiyon

Yukarıda sözünü ettiğimiz Dr. Gaither, hamilelikte rahim ağzının daha hassas hale gelebileceğini ve cinsel ilişki sırasında veya ilişkiden sonra kolayca kanama yaşayabileceğinizi söylüyor. Servikal ektropiyon ayrıca hamileliğinizin sonlarına doğru kanamanın en yaygın nedenidir.

Enfeksiyon

Bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Dr. Tamika Cross, travma veya enfeksiyonun cinsel ilişki sonrası kanamaya neden olabileceğini söylüyor. Bir enfeksiyonunuz varsa, suçlu serviksin iltihabı olan servisit olabilir. Servisit semptomları şunları içerir:

Kaşıntı

Kanlı vajinal akıntı

Vajinal akıntı

Cinsel ilişkide ağrı

Erken doğum belirtisi

Hamilelikte cinsel ilişkiden sonra kanamanın cinsel aktivitenizle hiçbir ilgisi olmayabilir ve bu doğumun erken bir işareti olabilir. Dr. Tamika Cross, hamileliğin sonuna geldiğinizde kanlı bir mukus akıntısı çıkabileceğini söylüyor. Bu, mukus tıkacınızın gevşemesi veya yerinden çıkmasının bir sonucu olarak meydana gelir.





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