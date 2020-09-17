Hamile kalmak için ilk önce cinsellik yaşamak gerekir. Peki, hamilelik sonrasında cinsellik zararlı mı? Hamilelik sonrası cinsellik bebeğe zarar verir mi? Hamilelikte cinsellik kaçıncı aya kadar devam eder? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

Gelişen bebeğiniz, rahminizdeki amniyon sıvısı ve rahmin güçlü kasları tarafından korunur. Erken doğum veya plasenta problemleri gibi komplikasyonlarınız olmadığı sürece cinsel aktivite bebeğinizi etkilemez. Ancak hamilelik, rahatlık ve cinsel istek düzeyinizde değişikliklere neden olabilir.

Hamilelikte cinsellik düşüğe neden olur mu?

Hamilelik sırasında cinsellik düşük yapmaya neden olmaz. Düşüklerin çoğu, fetüsün normal gelişmemesi nedeniyle meydana gelir.

Hamilelik sırasında en iyi cinsel pozisyonlar

Rahat olduğunuz sürece, çoğu cinsel pozisyon hamilelik sırasında uygun. Hamilelik sırasında oral seks de güvenlidir. Hamileliğiniz ilerledikçe, en iyi olanı bulmak için deney yapın. Karşılıklı zevk ve rahatlığı aklınızda tuttuğunuz sürece, yaratıcılığınızın hakim olmasına izin verin.

Prezervatif gerekli mi?

Hamilelik sırasında cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon, siz ve bebeğiniz için ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Partnerinizde aktif veya yeni teşhis edilmiş cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon varsa vajinal, oral ve anal her türlü cinsel ilişkiden kaçının.

Aşağıdaki durumlarda cinsellikten kaçının

Açıklanamayan vajinal kanamanız varsa

Amniyotik sıvı sızdırıyorsanız

Serviksiniz erken açılmaya başladıysa

Plasenta previa

Erken doğum veya erken doğum geçmişiniz varsa







