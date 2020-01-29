Hamilelikte cinsel ilişki konusunda çiftler genellikle bu dönemde cinsel olarak aktif olmanın mümkün olmadığını düşünür.

Bebeğe zarar verme ve hamilelik sürecini etkileme düşüncesi çoğu çiftin gebelik döneminde cinsel ilişkiden uzak durmasına neden olur. Bu düşüncelerle çiftler 'Hamilelikte cinsel ilişkiye girilir mi? Gebelikte cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi? Hamilelikte cinsellik nasıl olmalı?' sorularını çevresinde doğum geçmişi olan yakınlarına sıklıkla sorarlar.

Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ebru Ünal hamilelikte cinsel ilişki konusunda merak edilenleri anlattı.

Hamilelikte cinsellik kısıtlaması çiftlerde aldatmaya neden oluyor

Hamileliğin bir çok kadın için sadece gelişmekte olan bebeklerine odaklandıkları bir dönem olduğunu ifade eden Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ebru Ünal, "Bu aslında iyi gibi görünse de kadının yaşam tarzı ve günlük hayatında ciddi değişiklikler yapması, hem iş hem ev hem de eşi ile olan ilişkisini olumsuz etkileyebiliyor." dedi.

Op. Dr. Ebru Ünal, "Kadınlar hamile kaldıklarında sanki hareket ettiklerinde, güldüklerinde, ağladıklarında, yürüdüklerinde ilişkiye girdiklerinde ve hatta topuklu ayakkabı giydiklerinde bebeklerine zarar verecekmiş hissi yaşıyor. Annelik içgüdüsü bir gebede mutlaka gelişir ama günümüz kadınları bunu çok uçlarda yaşıyor ve etrafına yaşatıyor maalesef. Hamilelik döneminde kadın, günlük hayatta kendini kısıtladığı gibi cinsel hayatta da kısıtlamalar yapıyor. Bebeğini koruma düşüncesi ile yapılan cinsel kısıtlama, maalesef bir çok evlilikte soruna neden oluyor. Hamilelik döneminde cinsellik kısıtlaması yapan çiftlerde aldatma sorunu oluşabiliyor." dedi.

Hamilelik döneminde cinsellik sağlıklıdır

Hamilelikte cinsel ilişkiye girilir mi?

Hamilelikte hormonlarında artış olduğunu dile getiren Op. Dr. Ünal "Kadınlar hamile kaldıklarında vücutlarında östrojen, progesteron hormonları ve orgazm hormonu olan oksitosin hormonu artar. Bu artış, kadının cinsellikten daha çok zevk almasını sağlar. Hatta daha önce orgazm olmamış bir kadın hamilelik döneminde orgazmı yaşayabilir." dedi.

Hamileliğin tüm dönemlerinde cinsel ilişki serbesttir

Hamileliğin kaçıncı ayına kadar cinsel ilişkiye girilebilir? Bebeğe zarar verir mi?

Op. Dr. Ünal hamileliğin ilk üç ayı ve son üç ayında cinsel ilişkinin yasak olduğu konusunda yersiz bir inanış olduğunu belirterek "Bir çok kadın gebeliğin ilk üç ayında ilişkiye girerse bebeğini kaybedebileceğinden yani düşük yapacağından korkuyor. Aslında yanlış olan bu durum, kadınların kendi vücutlarını yeterince bilmemelerinden kaynaklanıyor." diye konuştu.

Ünal, hamilelikte cinsel ilişkiye girmenin bebeğe zarar vereceği anlayışının yanlış olduğunu vurgulayarak "Bebeğin bulunduğu rahim ile ilişkiye girilen yer olan vajina arasında serviks denilen rahim ağzı dokusu vardır. Bu doku her kadının kendi yumruğu kadardır. Rahim ağzı, bebeği rahimde tutar. Rahim ağzı burnunuz gibi serttir ve içinde tıkaç dediğimiz mukuslu bir yapı vardır. Bu sayede bebeğe hiçbir madde veya bakteri ulaşamaz. Bu nedenle gebelik döneminde cinsel ilişkiye girmek bebeğe kesinlikle zarar vermez." diye konuştu.

İlk üç ayda olan düşüklerin sebebi kesinlikle ilişkiye bağlı değildir.

Cinsel ilişki düşüğe neden olur mu?

Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ebru Ünal Hamileliğin ilk 3 ayında oluşan düşükler ile ilgili olarak; "Bu dönem düşüklerinin çoğunun sebebi infeksiyon veya bebekteki genetik sorundur. Yani kadın ilişkiye girse de girmese de düşük olabilecek bir sorundur ve engellenemez. İlişki sonrası düşük yaşayan kadınlar bilmelidir ki ilişkiye girmemiş olsalardı gene düşük yaşayacaklardı. Son üç ayda ilişkiye girmeme sebebi ise çiftin doğumu başlatma korkusudur. Bu da yersiz bir kaygıdır. Doğum, bebeğin hazır olduğu dönemde olur. Bu da gebeliğin 38-42. haftalar arasında olur." şeklinde konuştu.

Erken doğum ilişkiden değil farklı bir sebepten olabilir

Op. Dr. Ebru Ünal; bilindiğinin aksine gebeliğin son aylarında ilişkiye girmenin normal doğumu kolaylaştırdığına dikkat çekerek "Gebelikte cinsel ilişki sıklığının bir sayısı yoktur. Gebelik dönemi de kadının normal hayatındaki gibi bir dönemdir. Eğer tek eşliyseniz yani infeksiyon kapma riskiniz yoksa, günlük cinsel ilişki sayısı kısıtlaması diye bir uygulama söz konusu değildir." dedi.

Hamilelik döneminde cinsel ilişki sonrası kanama normal mi?

Op. Dr. Ünal; hamilelikte çiftleri en çok korkutan cinsel ilişki sonrasında oluşan kanamaların normal olduğunu dile getirerek; "Bazı ilişkilerden sonra hafif pembe veya az miktarda kırmızı renk kanama olması normaldir. İlişki sonrası devam etmeyen bir kanamaysa, kasık ağrısı yoksa ve suyunuz gelmediyse sorun yok. Oluşan kanama rahim ağzının vajinaya bakan tarafından gelmektedir. Çünkü gebelikte rahim ağzı daha fazla kanlanır ve damarlanması artar. Bazı kadınların işte fizyolojik olan bu değişikliklerden dolayı cinsel ilişki sonrası hafif lekelenmeleri olabilir." diye konuştu.

Doğumdan sonra cinsellik ne zaman başlamalı?

Doğum sonrası lohusa dönemi olarak adlandırılan bu dönemde cinsel ilişkinin önerilmediğini söyleyen Ünal, "Doğumdan sonra kadının vajinal kanaması ve rahimin iyileşmesi 40 gün kadar sürer. Bu dönemde cinsellik önerilmez. Ama eğer vajinal kanamanız 28 günden sonra durduysa ilişkiye girmenizde sorun olmaz. Normal doğum sırasında kesi yapılmışsa, buranın iyileşmesini beklemek önemlidir. Bunun içinde en az 6 hafta ilişkiye girmemek gereklidir. Sezaryen sonrası da rahimdeki eksinin iyileşmesi için 6 hafta ilişki için beklenmesi gereklidir. Gebelik sonrasında emzirseniz dahi korunmaya başlamalısınız. Her zaman emzirmek gebelikten korumaz." şeklinde konuştu.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr