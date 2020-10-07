Gelişmekte olan bebeğiniz, rahminizdeki amniyotik sıvı ve rahmin güçlü kasları tarafından korunur. Erken doğum veya plasenta problemleri gibi komplikasyonlarınız olmadığı sürece cinsel aktivite bebeğinizi etkilemeyecektir. Ancak hamilelik, rahatlık ve cinsel istek düzeyinizde değişikliklere neden olabilir. Hamileliğin hiçbir döneminde cinselliğin yasak olmadığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümmügülsüm Soytürk, cinselliğin yasaklanabileceği hamilelik dönemi problemlerini ve ‘’Hamilelikte cinsellik olur mu?’’ ‘’Hamilelik döneminde cinselliğin faydaları nelerdir?’’ sorularının cevaplarını verdi.

Hamilelikte cinsellik olur mu? Hamilelik döneminde cinselliğin faydaları nelerdir?

Hamilelik dönemi kadın vücudunda çeşitli fiziksel ve hormonal değişikliklerin başladığı bir dönemdir. Bu nedenle hamilelik döneminde cinsel birliktelikte değişen hormonlara bağlı cinsel istek değişimi olabilir. Ayrıca oluşan fiziksel değişime bağlı cinsel ilişki şekli de değişecektir.

Hamilelikte cinsel ilişki olur mu sorusu kadın doğum uzmanlarının en sık karşılaştığı sorulardan biridir. Hamileliğin hiçbir döneminde cinsellik ve cinsel ilişki yasak değildir.

Anne adayı karnında bulunan amnion sıvısı ve zarı, büyüyen bebeği travmalara ve enfeksiyonlara karşı korur.

Hamilelikte cinsel ilişki yaşamak veya orgazm olmak rahim duvarında geçici kasılmalara sebep olabilir. Bu kasılmalar doğum sürecinde yaşanan kasılmalardan farklıdır. Daha kısa süreli ve hafif şiddetlidir.

Hamilelik sırasında görülen bazı problemler hariç ilk haftalardan doğumun gerçekleşeceği son haftalara kadara cinsel birliktelik serbesttir.

Gebelikte görülen cinselliğin yasaklandığı durumlar en sık; düşük tehlikesi, erken doğum tehlikesi, plesenta previa dediğimiz bebeğin eşinin rahim ağzını kapattığı durumlar, sebebini açıklayamadığımız vajinal kanama, amnion zarının açılmış olması ve amnion sıvısının gelmesi olarak sayılabilir.

Özellikle gebeliğin son 4 haftasında yaşanan cinsel birliktelik sizi vajinal doğuma hazırlayacaktır.







