Hamilelikte D vitamini bebeğin zekasını etkiliyor

The Journal of Nutrition bülteninde yayımlanan bir çalışmada, annelerin hamilelik sırasındaki D vitamini seviyelerinin, çocukların IQ’su ile bağlantılı olduğu gösterilmiş. Bu durum, hamilelikteki D vitamini seviyeleri ne kadar yüksek olursa, çocukların IQ puanının da o kadar yüksek olabileceğini akla getiriyor. Çalışmada ayrıca, siyahi hamile kadınlardaki D vitamini seviyelerinin önemli oranda daha düşük olduğu görülmüş.





Çalışmanın baş yazarı ve Seattle Çocuk Hastanesi Araştırma Enstitüsü’nün Çocuk Sağlığı, Davranışları ve Gelişimi Bölümü’nde araştırmacı bilim insanı olan Melissa Melough, D vitamini eksikliğinin hamile kadınlarda olduğu kadar toplumun genelinde de yaygın görüldüğünü; fakat siyahi kadınların daha büyük tehlike altında olduğunu söylüyor. Melough bu çalışmanın, D vitamini eksikliği bakımından yüksek tehlike altındaki kişilere yardımcı olmasını umduğunu belirtiyor.





“Melanin pigmenti, cildi güneşin zararlarına karşı koruyor. Fakat melanin, morötesi ışınları engellemekle ciltteki D vitamini üretimini de azaltıyor. Bu sebeple, çalışmamızdaki siyahi hamile kadınlar arasında yüksek D vitamini eksikliği görmek bizi şaşırtmadı. Birçok hamile kadın doğum öncesi vitamin alsa da; bu durum, var olan bir D vitamini eksikliğini düzeltmeyebilir” diyor Melough. “Umarım ki çalışmamız, bu sorunun daha fazla farkında olunmasını sağlar, çocuklar ve onların nöro algısal gelişiminde doğum öncesi D vitamininin uzun vadeli sonuçlarını gösterir ve sağlık çalışanlarının daha çok dikkat etmesi gereken belirli gruplar olduğunun altını çizer. D vitamini seviyelerinin yaygın biçimde test edilmesi genelde önerilmiyor fakat bence sağlık çalışanlarının, daha yüksek tehlike altındaki kişilere dikkat etmeleri gerekiyor.”





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