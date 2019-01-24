Hamilelikte diş problemi yaşarsanız bu önerilere kulak verin

Anne adaylarını gebelik döneminde en çok korkutan ihtimallerden biri de gebelik sürecinde diş ağrısı çekmek. Ağrı kesici kullanımına çoğunlukla izin verilmeyen bu dönemde, haliyle dişe uygulanabilecek tedaviler de kısıtlı. Bu nedenle hamile kalmayı planlayan kadınlara ilk önce sıkı bir diş kontrolünden geçmeleri tavsiye edilir.

HAMİLEYKEN DİŞİNİZ AĞRIRSA NE YAPMALISINIZ?

Anne adaylarının karşılaştığı diş problemleri karşısında neler yapılması gerektiğini diş hekimleri tarafından şöyle açıklanır:

Gebelik döneminde anne adayında aniden başlayan diş ağrısının nedeninin diş sinirinin etkilendiğinin göstergesi olduğu bu durumda da kanal tedavisine gerek duyulabileceğini söylerler.

Hamilelikte diş eti problemlerine ise gebeliğin her ayında müdahale edilebileceğini, gömülü olan 20 yaş dişlerinin genelde ağrıya sebep olup, akut bir alevlenmeden sonra tekrar pasif döneme geçtiğini belirtirler.

Bu tür ağrılarda diş hekiminin muayenesinden sonra yapılacak olan tedavinin doğum sonrasına ertelenebileceği ifade edilir.

DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Diş ağrılarının birçok nedeni olabileceğini belirten diş hekimleri; 20 yaş diş ağrıları, eklem ağrıları, diş ve diş eti iltihabı ağrıları ve diş sinirinden kaynaklanan ağrıların en çok rastlanan diş ağrıları olduğunu belirtirler.

Diş ağrısı geçirmeye çalışmadan önce diş ağrısının neden kaynaklandığı tespit edilmesi gerektiğini ifade eden uzman hekimler bunun için uygun bir tedavi yönteminin uygulanması gerektiğini belirtirler.

Diş ağrısı tespitinin sadece diş hekimi tarafından yapılmakta olduğu unutulmaması gerektiğinin altı çizilirken diş hekimine gidinceye kadar ağrıyı hafifletmek bazı çözüm önerilerinin uygulanabileceğini belirtirler.

ÖNLEMLER:

• Basit ama etkili; dişinizi düzenli aralıklarla fırçalayın.

• Gargara yapmayı ihmal etmeyin.

• Soğuk kompresle rahatlatın.

• Dişe kesinlikle kolonya, aspirin, alkol koymayın.

• Beslenmenize dikkat edin.