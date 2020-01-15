İngiltere’deki Queen Charlotte's and Chelsea and Westminster Hastanesi'nin yaptığı araştırmaya göre altı kadından biri düşük ve dış gebelik sonrası uzun süreli stres bozukluğu semptomlarından şikayet ediyor.

Daily Mail'in haberine göre son yıllarda artan kalp krizi haberlerinin ardından bilim insanları bebeklerini kaybeden annelerin psikolojik durumları ile ilgili 650 kadını test etti. Kadınların neredeyse üçte biri; 1 ay sonra travma sonrası stres bozukluğu yaşadı. Diğer kadınlarda ise anksiyete ve depresyonun yanısıra suçluluk ve utanç duyguları ile mücadele etti.

Bebeğin kaybından 9 ay sonra kadınların yüzde 18'inde hala kabuslar ve yıkıcı kayıplarını yeniden yaşadı. Kötücü tutumların annelerin zihinsel sağlığını etkilediği uzun süredir biliniyordu.

Çalışma, kaybedilen bebeğin ve olumsuz sonuçlanan bir gebeliğin annede yarattığı psikolojik etkilerine odaklanıyor. Uzmanlar, ruhsal sağlık hizmetleri ile ilgili kurumların bebeğin kaybından sonraki yıl içinde kadınlara ulaşmasını istiyor.

Günümüzde hamileliğin yaklaşık 12. haftasından önce 6 gebelikten biri düşük ile sonuçlanıyor. Sık görülen düşük sebebi ise eksik kromozomlarla ilişkili olarak fetusun yeterince gelişememesi olarak gösteriliyor.

Yalnızca İngiltere'de her yıl yaklaşık 250 bin düşük olduğunu ve bunun yaklaşık 11 bininin dış gebelik olduğunu tahmin ediliyor. ABD'de ise bu sayı neredeyse bir milyona ulaşıyor.

Dış gebelik nedir?

Dış gebelikler, embriyonun rahim dışı bir bölgede büyümesi ve gelişememesi nedeniyle gerçekleşiyor. Dış gebelik genellikle kayıpla sonuçlanıyor.