Hamilelerde folik asit kullanımının bebeğin omurgasında ve beyni için hayati öneme sahip. Bebekte oluşabilecek hasarlara karşı koruyucu etkiye sahip olan folik asit vücut tarafından üretilmediğinden takviye olarak alınması gerekiyor. Folik asit, B vitamini ailesinin bir üyesidir. DNA sentezi ve hücre bölünmesi süreçlerinde önemli yeri olan bir vitamindir. Folat ya da B9 vitamini olarak da bilinir.

Hamileliğin ilk 28 günü önemli

Hamilelikte folik asit kullanımı neden önemli?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Solaroğlu, “Günlük 400 mg olarak alınmasını önerdiğimiz folik asidin bebeğin omurgasında ve beyninde oluşabilecek hasarlara karşı koruyucu olduğunu biliyoruz. Özellikle hamileliğin ilk haftalarında folik aside duyulan ihtiyaç artar, çünkü bebeğin beyin ve spinal kord gelişimi 3’üncü ve 4’üncü haftalarda olur. Bunu öngörerek hamile kalmayı planlayanlara folik asit kullanımını erken başlatmayı tercih ediyoruz. Özellikle hamileliğin ilk 28 günü nöral tüp defektlerinin önlenmesi açısından çok önemlidir. Her dört kadından yalnızca biri hamile kalmadan önce folik asit kullanıyor. Bunun için planlı gebelikler son derece önemlidir” diye konuştu.

Folik asit eksikliği doğuştan sakatlıklara neden oluyor

Folik asit eksikliği tehlikeli mi? Hangi sorunlara neden olur?

Dr. Solaroğlu folik asit eksikliğinin hayati sonuçları olduğunu söyledi: “Beyin ve omuriliğin içinde geliştiği sinir sistemi yapısına nöral tüp diyoruz. Gebeliğin dördüncü haftasının sonuna kadar kapanması gereken bu tüpün açık kalması doğuştan sakatlıklardan birisi olan nöral tüp defektlerine yol açar. Folik asit Nöral Tüp Defekti olarak adlandırdığımız, Spina Bifida ve Anansefali gibi hastalıkların görülme riskini yüzde 70 oranında azaltır.”

Folik asit hangi yiyeceklerde bulunur?

“Piyasada pek çok ürün var. Ancak biz anne adayının bu dönemdeki hassasiyetlerini de düşünerek tek ürünle tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyoruz. İyot, çinko, D vitamini, B1, B6, B12, folat olan formlarını öneriyoruz” diyen Dr. Ayşe Solaroğlu, “Ayrıca gebelerimize beslenmesini düzenlemesini ve folik asitten zengin gıdalar olan yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, yumurta, narenciyeler ve tam buğday ürünleri tüketmesini de tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.