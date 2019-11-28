Hamilelikte grip aşısı bebeğe zarar verir mi?

Havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında da artış görülüyor. Grip vakalarından en çok etkilenenler ise hamileler, yaşlılar ve çocuklar. Aşı olmanın gripten yüzde 70-90 arasında koruduğunu hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Gripten en çok küçük çocuklar, 65 yaş üstü kişiler, kronik hastalığı olanlar, sigara içenler ve gebeler etkileniyor. Grip aşısı risk grubundaki kişilere, bağışıklığı bozulmuş hastalara bakan kişilere, sağlık çalışanlarına, gebelere, gripten korunmak isteyen herkese yapılmalı” açıklamasında bulundu. Doç. Dr. Elif Hakko, grip ve grip aşısıyla ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı...

Grip nasıl bir hastalıktır?

Akut viral bir hastalıktır. Yüksek ateş, öksürük, kas ve eklem ağrılarına neden olur.

Grip ile soğuk algınlığı (nezle) arasında ne fark vardır?

Gripte çok daha yüksek ateş, şiddetli öksürük ve kas ağrıları olur. Soğuk algınlığı ise burun akıntısı, hapşırma gibi daha hafif belirtiler yapar.

Gribin tedavisi nasıldır?

Belirti giderici ilaçlar (ateş düşürücü, ağrı kesiciler gibi) ve bazı hasta gruplarında antiviral ilaçlar kullanılabilir.

Gripte antibiyotik kullanılır mı?

Hayır, gribe neden olan Influenza virüsünde antibiyotikler etkisizdir.

Kimler gripten daha fazla etkilenir?

Küçük çocuklar, 65 yaş üstü kişiler, kronik hastalığı olanlar, sigara içenler, gebeler.

Grip insanı öldürebilir mi?

Grip ve gribe bağlı komplikasyonlar (zatürre gibi) nedeniyle insanlar ölebilir.

Grip aşısı nasıl bir aşıdır?

Canlı olmayan bir aşıdır, yılda bir kez koldan uygulanır.

Kimlere grip aşısı yapılmalı?

Risk grubundaki kişilere, bağışıklığı bozulmuş hastalara bakan kişilere, sağlık çalışanlarına, gebelere, gripten korunmak isteyen herkese yapılmalıdır.

Kimlere aşı yapılamaz?

Yumurta alerjisi olan kişiler dışında herkese yapılır.

Etkisi ne zaman ortaya çıkar?

Aşı yapıldıktan sonraki 2-3 hafta içinde.

Gripten koruma oranı kaçtır?

Yüzde 70-90

Aşıya rağmen grip olunabilir mi?

Aşının içinde varolan virüsler dışında yeni virüs salgını olursa grip olunabilir.

Grip aşısına rağmen neden hasta oluruz?

Grip dışında üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan diğer virüsler nedeniyle hastalık olabilir, aşı sadece Influenza virüslerinin neden olduğu hastalıklara karşı koruyucudur.

Aşının gebelere yapılmasında bir sakınca var mıdır?

Hayır, tam tersine gebelerde daha ciddi grip enfeksiyonu olduğu için özellikle aşı olmaları önerilir. Gebeliğin her döneminde yapılır, bebeğe zararı yoktur.

Aşının içinde katkı maddeleri var mıdır?

Tüm aşılarda olduğu gibi aşının etkinliğini artırmak için aşı, bazı maddeler içerir, ancak uzun yıllardır kullanılan bu maddelerin hiçbir zararı olmadığı kanıtlanmıştır.

Aşı domuz eti/ürünleri içerir mi?

Hayır, içermez.

Aşının yan etkisi var mıdır?

Kolda hafif bir ağrı, nadiren kızarıklık olabilir. Az sayıda kişide 1-2 gün süren hafif grip benzeri belirtiler olabilir.

Şimdiye kadar grip olmadıysak yine de aşı olmalı mıyız?

Bu zamana kadar grip olunmaması, bundan sonra grip olunmayacağı anlamına gelmez. Aşı olunmalı.

Ailemizin diğer fertlerini de aşılamalı mıyız?

Aile içinde ne kadar çok kişi aşılanırsa, ailenin diğer fertlerinin hasta olma ihtimalleri azalır. Özellikle okul çağı çocukları kalabalık ortamda bulunmaları nedeniyle griple daha sık karşılaşırlar.

Sağlık çalışanları neden aşı olmak zorunda?

Gripten zarar görecek hastalarına grip virüsünü bulaştırmamak ve iş yoğunluğunun arttığı kış aylarında, grip nedeniyle işe gelişlerin aksamaması için.