Herkes gribe yakalanma riski altında olsa da, hamile olanlar veya yeni doğum yapmış olanlar, hastalığın daha şiddetli etkilerine çok daha duyarlıdır.

Hamile olan veya grip mevsiminde gebe kalabilecek kadınlar grip aşısı yaptırmalıdır. Grip aşısı hamile bir kadının gribe yakalanmasını önleyebilir ve hastaneye yatma riskini azaltabilir. Hamile kadınların akciğerler, kalp ve bağışıklık sistemi değişikliği nedeniyle gebelik sırasında grip şiddetli semptomlar ve komplikasyonlar yaşamaya olasılığı daha yüksektir.

Grip olan bazı hamile kadınlar da bronşit geliştirebilir ve bu da pnömoniye dönüşebilir. “Hamilelikte grip bebeği etkiler mi?’’ “Hamileyken grip olunca ne yapmak gerekir?’’ sorularına cevap bulmak için haberimizi okumaya devam edin.

Bununla birlikte, nadir de olsa, hamilelik sırasında griple ilişkili daha ciddi komplikasyonlar vardır :

Septik şok

Menenjit

Mensefalit bir olduğu, beyin iltihabı

Gripten kaçınmak, sağlıklı bir hamileliği tamamlama şansını artırabilir. 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre, hamilelik sırasında grip aşısı yaptırmak, aşı yaptırmayanlara kıyasla ölü doğum riskini % 51 oranında azalttığı görülmüştür.

Hamilelikte grip bebeği etkiler mi?

Hamilelik sırasında grip, fetüse zarar verebilir. Bebek erken doğmuş olabilir veya düşük doğum ağırlıklı olabilir.

Hamilelik sırasında enfeksiyonlarla daha az savaşabilirsiniz. Grip, annelerinden enfeksiyon kapabilen yeni doğan bebekler için de ciddi olabilir.

Hamileyken grip olursanız, bu bebeğinizin erken doğduğu veya düşük doğum ağırlıklı olduğu anlamına gelebilir ve hatta yaşamın ilk haftasında ölü doğum veya ölüme yol açabilir.

Hamileyken grip olunca ne yapmak gerekir? Hamilelikte görülen grip belirtileri

Grip, neredeyse herkes için aynı olan birkaç tanımlanmış belirtiye sahiptir.

Boğaz ağrısı

Öksürük

Burun akması

Baş ağrısı

Ateş

Kusma

Ishal

Vücut ağrıları

Yorgunluk

Ne zaman doktora görünmek gerekir?

Antiviral ilaçlar, hamile kadınlarda grip semptomlarını hafifletmenin yanı sıra komplikasyon olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Bir kişi semptomların ortaya çıkmasından sonraki 48 saat içinde aldığında en iyi sonucu verirler .

Hamile kadınlar ibuprofen ve asetaminofen gibi ilaçları almaktan kaçınmalı ve reçetesiz (OTC) veya reçeteli ilaçlar almadan önce sağlık uzmanlarıyla konuşmalıdır.

Hamile bir kadın, gribe yakalandığını düşünürse bir an önce doktora görünmelidir.

Çoğu durumda, bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, kadına mümkün olan en kısa sürede antiviral ilaç vermeye başlayacaktır.

Hamilelikte gribi önlemek için ne yapmak gerekir?

Grip olma veya başka insanlara yayılma riskinizi azaltmak için her zaman şunları yapmalısınız:

Ellerinizi düzenli olarak sabun ve ılık suyla yıkadığınızdan emin olun

Mikroplardan kurtulmak için klavye, telefon ve kapı kolları gibi yüzeyleri düzenli olarak temizleyin

Öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda ağzınızı ve burnunuzu kapatmak için kağıt mendil kullanın

Kullanılmış mendilleri mümkün olan en kısa sürede bir çöp kutusuna koyun

Ancak gribe yakalanmaktan ve gribe yayılmaktan kaçınmanın en iyi yolu, ideal olarak grip mevsimi başlamadan önceki sonbaharda grip aşısı yaptırmaktır.





İlgili Haberler Gebelikte görülen vajnal değişimler



