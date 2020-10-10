Hamilelikte grip bebeği etkiler mi? Hamileyken grip olunca ne yapmak gerekir?
Kadınlar, vücudun enfeksiyonlara karşı savunması olan daha zayıf bir bağışıklık sistemine sahip oldukları için hamilelik sırasında gripten kaynaklanan komplikasyon riski daha yüksektir. Hamileyken, vücudunuz, hamileliğin başarılı olmasını sağlamak için doğal olarak bağışıklık sisteminizi zayıflatır. Bu nedenlerden dolayı anne adayları tarafından en sık sorulan sorular arasında “Hamilelikte grip bebeği etkiler mi?’’ “Hamileyken grip olunca ne yapmak gerekir?’’ soruları yer alır. Hamileyken grip olmak sık karşılaşılan durumlar arasında yer alır. Hamilelikte grip bebeği etkiler mi? Hamileyken grip olunca ne yapmak gerekir? Tüm bu sorulara haberimizden cevaplar bulabilirsiniz.
10 Ekim 2020, Cumartesi 14:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Herkes gribe yakalanma riski altında olsa da, hamile olanlar veya yeni doğum yapmış olanlar, hastalığın daha şiddetli etkilerine çok daha duyarlıdır.
Hamile olan veya grip mevsiminde gebe kalabilecek kadınlar grip aşısı yaptırmalıdır. Grip aşısı hamile bir kadının gribe yakalanmasını önleyebilir ve hastaneye yatma riskini azaltabilir. Hamile kadınların akciğerler, kalp ve bağışıklık sistemi değişikliği nedeniyle gebelik sırasında grip şiddetli semptomlar ve komplikasyonlar yaşamaya olasılığı daha yüksektir.
Grip olan bazı hamile kadınlar da bronşit geliştirebilir ve bu da pnömoniye dönüşebilir. “Hamilelikte grip bebeği etkiler mi?’’ “Hamileyken grip olunca ne yapmak gerekir?’’ sorularına cevap bulmak için haberimizi okumaya devam edin.
Bununla birlikte, nadir de olsa, hamilelik sırasında griple ilişkili daha ciddi komplikasyonlar vardır :
Septik şok
Menenjit
Mensefalit bir olduğu, beyin iltihabı
Gripten kaçınmak, sağlıklı bir hamileliği tamamlama şansını artırabilir. 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre, hamilelik sırasında grip aşısı yaptırmak, aşı yaptırmayanlara kıyasla ölü doğum riskini % 51 oranında azalttığı görülmüştür.
Hamilelikte grip bebeği etkiler mi?
Hamilelik sırasında grip, fetüse zarar verebilir. Bebek erken doğmuş olabilir veya düşük doğum ağırlıklı olabilir.
Hamilelik sırasında enfeksiyonlarla daha az savaşabilirsiniz. Grip, annelerinden enfeksiyon kapabilen yeni doğan bebekler için de ciddi olabilir.
Hamileyken grip olursanız, bu bebeğinizin erken doğduğu veya düşük doğum ağırlıklı olduğu anlamına gelebilir ve hatta yaşamın ilk haftasında ölü doğum veya ölüme yol açabilir.
Hamileyken grip olunca ne yapmak gerekir? Hamilelikte görülen grip belirtileri
Grip, neredeyse herkes için aynı olan birkaç tanımlanmış belirtiye sahiptir.
Boğaz ağrısı
Öksürük
Burun akması
Baş ağrısı
Ateş
Kusma
Ishal
Vücut ağrıları
Yorgunluk
Ne zaman doktora görünmek gerekir?
Antiviral ilaçlar, hamile kadınlarda grip semptomlarını hafifletmenin yanı sıra komplikasyon olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir.
Bir kişi semptomların ortaya çıkmasından sonraki 48 saat içinde aldığında en iyi sonucu verirler .
Hamile kadınlar ibuprofen ve asetaminofen gibi ilaçları almaktan kaçınmalı ve reçetesiz (OTC) veya reçeteli ilaçlar almadan önce sağlık uzmanlarıyla konuşmalıdır.
Hamile bir kadın, gribe yakalandığını düşünürse bir an önce doktora görünmelidir.
Çoğu durumda, bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, kadına mümkün olan en kısa sürede antiviral ilaç vermeye başlayacaktır.
Hamilelikte gribi önlemek için ne yapmak gerekir?
Grip olma veya başka insanlara yayılma riskinizi azaltmak için her zaman şunları yapmalısınız:
Ellerinizi düzenli olarak sabun ve ılık suyla yıkadığınızdan emin olun
Mikroplardan kurtulmak için klavye, telefon ve kapı kolları gibi yüzeyleri düzenli olarak temizleyin
Öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda ağzınızı ve burnunuzu kapatmak için kağıt mendil kullanın
Kullanılmış mendilleri mümkün olan en kısa sürede bir çöp kutusuna koyun
Ancak gribe yakalanmaktan ve gribe yayılmaktan kaçınmanın en iyi yolu, ideal olarak grip mevsimi başlamadan önceki sonbaharda grip aşısı yaptırmaktır.