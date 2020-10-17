Hamilelikte grip nasıl geçer?

Soğuk algınlığı denildiği zaman herkesin aklına grip gelmektedir. Ancak bu sanıldığı kadar basit bir

enfeksiyon değildir. Genellikle yüksek ateş ve kas ağrıları sorunlarının ortaya çıktığını belirtmek

mümkün olacaktır. Bununla beraber kimi zaman geçirilen hastalıklar; üst solunum yolu enfeksiyonu ve

nezle gibi sorunlardır. Çoğu zaman bunların viral olması ile genel önlemlerin yanı sıra; evde istirahat etmek, bol bol sıvı almak, C vitamini içeren besinlerden fazlasıyla tüketmek dışında herhangi bir şeyin yapılmasına gerek kalmayacaktır. Ender vaziyetlerde ateşin çok yüksek olması durumunda ve bununla birlikte balgamlı öksürük gibi bir durum varsa, doktora gidilmelidir. Doktor tavsiyesiyle antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

Hamilelikte gribe iyi gelecek bazı hususlar vardır. Bu hususlara dikkat ederek, gribin olumsuz

etkilerinden korunmak mümkündür. Bu etkiler;

- Eller sık bir şekilde yıkanmalıdır,

- Kapalı alanlarda fazla zaman geçirmemek, bulunulan kapalı ortamı sıklıkla havalandırmak,

- Antibiyotikten kaçınmak,

- Pastil tüketmek,

- Uyku saatlerini düzenli tutmak,

- Sıvı tüketimine önem vermek,

- Beslenmeye önem vermek,

- Tuzlu su, burun tıkanıklığı sorununa çok iyi gelen bir karışımdır. Bu yöntemler; hamilelikte gribe iyi gelen yöntemler bu şekilde sıralanabilir.

Hamilelikte grip bebeği etkiler mi?

Genel olarak, bu sorunlar kendi kendine geçen problemlerdir. Eğer uzun süreli tedavi edilmeyen

enfeksiyon söz konusu ve yüksek ateş varsa bebeği etkileyebilir. Ancak bu vaziyetlerde de çoğu kez

zarar söz konusu değildir. Bu durumlar; lokalize enfeksiyonlardır. Bu durumun kana geçmeyeceğini

belirtmek mümkündür. Bu ise bebeğe zarar verme olanağı oldukça düşüktür.

Hamilelikte bitkisel tavsiyeler

Gripten korunabilmek için aşağıdaki bitkisel metotları evde denemek doğru olacaktır. Şifalı bitkiler ile gripten kurtulmak mümkündür. Ancak yine de hekime sormak bu konuda fayda sağlayacaktır;

- Kuşburnu çayı,

- Zencefil çayı,

- Grip çayı,

- Ada çayı,

- Kuru soğan çayı,

- Sarımsak,

- Ekinezya,

- Nar,

- Yoğurt ve kefir,

- Ispanak,

- Balık,

- Su,

- Narenciye,

- Fındık,

- Ceviz ve Badem

Hamilelikte gribin hafif geçirilmesi için yapılması gerekenler

- Gebe kadınların bakteriyel enfeksiyon geçirmediği sürece antibiyotik tedavisi kullanmamaları gerekir.

- Tedavi dışında hastalığa yakalanmamak oldukça önemlidir. Bundan ötürü salgın zamanlarında kapalı

mekanlarda kalmamak gerekir. Bunun dışında elleri sık bir şekilde yıkamak önemlidir.

- Tuzlu su veya okyanus suyu, burun tıkanıklığı adına kullanılabilir.

- Pastil kullanmak, boğaz ağrısına iyi gelecektir.

- En etkili ve en iyi tedavi, evde istirahat etmektir. Yatarken başın yukarıda tutulması, geniz akıntısının rahatsızlık vermesini engelleyecektir.

- Bulunulan ortamın nemli olması gerekir.

- Bulunulan ortamın yeterince sıcak olmasına, iyi havalandırılmasına dikkat etmek gerekir.

- Bol bol sıvı almak gerekir.

- Grip döneminde beslenmeye dikkat edilmelidir. İştahsızlık durumunda enerji gereksinimini gidermek adına karbonhidrat bakımından zengin olan beslenme diyeti uygulanmalıdır.

- İyileşmeye yakın normal hayata dönmemek, evde biraz daha istirahat etmek oldukça önemlidir.

- Bakteri ve virüsler sert yüzeylerde 8 saat kadar yaşayabilmektedir. Bilhassa; oyuncaklar, kapı kolları, banyo ve mutfak yüzeyi, telefonlar gibi yerleri uygun dezenfektanlarla sürekli şekilde temizlemek gerekir.

- Evde hasta birey varsa, yakın temas kurmamak oldukça önemlidir.







