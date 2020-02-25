Hamilelikte hipertansiyon neden tehlikeli?

Son yıllarda hamile kadınlarında yüksek tansiyon vakalarında artış yaşanıyor. Kronik yüksek tansiyon gebelik zehirlenmesi vakalarındaki en büyük nedenlerden biridir, bu da doğum yaptıktan haftalar sonra kadınları etkileyen ve hayatı tehdit eden bir durumdur.

Gebelik zehirlenmesi diye bilinen bu hastalık tıp dilinde preeklampsi olarak adlandırılır. Hipertansiyon diyebilmek için bazı kriterler var. Büyük tansiyonda 30 mmHg’lik veya diastolik adi verilen küçük tansiyonda 15 mm Hglık artış ya da kan basıncının 140/90 mmHg’nın üstünde olması hipertansiyon olarak adlandırılır.

Hamilelikte ödemle birlikte görülüyor

Hipertansiyon, hamileliğin 20. Haftasından sonra görülen bir bulgudur. İdrarda protein atımı ya da ödemle birlikte görülür. Kendi içinde hafif, orta, şiddetli ve eklempi olarak 4 sınıfa ayrılır. Gebelik hipertansiyonu her 100 hamileden 10’unda görülür. Şiddetli gebelik hipertansiyonunun görülme sıklığı yüzde 1, en ağır formu olan eklemsi 1000’de 1’dir.Belirtileri genellikle şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı ve hızlı kilo alımı ile böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozulmadır.

Çoğul gebeliklerde risk artıyor

Gebelik tansiyonunda kimler risk altında?

Gebelik hipertansiyonu öyküsü olanlar, şeker, böbrek hastalığı gibi sistemik hastalığı olanlar, çok genç ya da 35 yaşın üzerinde olanlar, çoğul gebeliği olanlar risk altınadır. Nedeni tam olarak bilinmediği için ileride gebelik hipertansiyonu gelişip gelişmeyeceğini önceden saptamak pek mümkün değil.

Bebeklerde gelişme geriliğine neden oluyor

Gebelik tansiyonu belirtileri nelerdir?

Çoğu zaman hafif hipertansiyon bir belirti vermez, rutin kontroller sırasında fark edilir. Ellerde ve ayaklarda şişmeler, yüzüklerin dar gelmesi en sık rastlanılan şikayettir. Özellikle sabahları uyanıldığında yüzde ve göz kapaklarında şişme ilk belirti olabilir. Yüksek tansiyon annede kasılmalara, beyin kanamasına ve körlüğe neden olabilir. Böbreklerdeki hasara bağlı olarak böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Yine kalp yetmezliğine, karaciğer problemlerine sebep olabilir. Bebekte ise en sık karşılaşılan sorun gelişme geriliğidir.



