Gebelik sürecinde vücutta gerçekleşen bazı değişiklikler idrar yolu enfeksiyonlarına olan yatkınlığı artırmaktadır. Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları üretranın 3-4 cm daha kısa olması ve vajinaya olan yakın yerleşimi nedeniyle daha sıktır. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu yaşayanlara Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Betül Dündar, idrar yolu enfeksiyonu belirtilerini ve hamilelikte idrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir sorusuna cevap verdi.

Gebelikte bu yatkınlık bir miktar daha artar çünkü hem rahmin büyümesi hem de idrar torbası üzerinde artan fiziksel baskı üreterlerin nispeten bloke olmasına sebep olur diyen Doç. Dr. Betül Dündar; “gebelikte artan progesteron hormonu tüm düz kaslarda olduğu gibi üreter ve idrar torbasının da gevşemesine ve idrar akışının yavaşlamasına sebep olmaktadır. Ayrıca gebelik immün sistemin nispeten baskılandığı bir süreçtir ve bu da idrar yolları enfeksiyonlarının gebelikte daha sık olmasının bir başka nedeni olarak sıralanabilir. Bunlarla ilişkili olarak gebe kadınlarda gebe olmayanlara göre herhangi bir belirti göstermeksizin idrar yollarının bakteriler tarafından kolonize olma olasılığı 1,5 kat artmaktadır.

Bu durumda ise klinik olarak belirti veren idrar yolu enfeksiyonlarının gelişme oranı %25 tir. Böbreklerin de tutulduğu gebelikteki idrar yolu enfeksiyonlarının en ağır formu ise gebelikte ortaya çıkan en ciddi enfeksiyonlardan biridir ve gebe kadınlarda septik şok dediğimiz enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan dolaşım sistemindeki yetersizliklerin en sık nedenidir. Gebelikte idrar yolu enfeksiyonları tamamen belirti göstermeksizin idrarda tespit edilen bakterilerin belirli bir miktarın üzerinde olması ile seyredilebildiği gibi sistit varlığında idrar yaparken yanma ve ağrı, sık idrara çıkma veya idrar kaçırma gibi şikayetlerle de ortaya çıkabilir.

Böbrek tutulumunun olduğu vakalarda ise yan ağrısı veya kasık ağrısı, ateş, titreme, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi belirtiler karşımıza çıkmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu varlığında hastalar rahimde kasılmalar hissedebilir ve özellikle 20 haftanın üzerindeki gebeliklerde bu kasılmalar monitörize de edilebilmektedir. Bu yüzden idrar yolu enfeksiyonu olan hastalarda erken doğum açısından çok dikkatli olunmalı ve bu hastalar rahim ağzında açılma olup olmadığı konusunda dikkatli bir şekilde değerlendirilmeliler” diyerek uyardı.

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir?

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir sorusunun cevabı çok önemlidir. Aksi taktirde bebeğin ve annenin sağlığını riske atabilir. Doç. Dr. Betül Dündar hamilelikte idrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir sorusuna da cevap veriyor. İdrar yolu enfeksiyonlarında tanı çoğunlukla basit bir idrar tetkiki sonrasında yapılan idrar kültürü ile koyulabilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu tanısı alan gebe hastalarda antibiyotik tedavisini vakit kaybetmeden başlatmak gerekir diyen Doç. Dr. Betül Dündar; “Tedavide tercih edilen antibiyotik çoğunlukla kültür sonucunda tespit edilen etken mikroorganizmanın antibiyotik duyarlılığına göre belirlenir ve genellikle en az 3 günlük bir tedavi planı yapılır ancak şiddetli enfeksiyon varlığında özellikle enfeksiyon böbreklere kadar yayılmışsa hastanede yatırılarak damar yolundan antibiyotik ve sıvı verilmesi ayrıca, hastanın bu süreçte bebek ve gebelik açısından da yakından takibi son derece önemlidir. Bu hastalarda tedavi tamamlandıktan 2-4 hafta sonra tekrar bir idrar kültürü ile yeniden enfeksiyon gelişip gelişmediğinin kontrol edilmesi önemlidir. Özellikle daha önceden idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği bilinen hastalarda iyileşme gerçekleştikten sonra da gebelik süresince son derece dikkatli olunması gerekir” dedi.

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu önlenir mi?

Gebelikte bol su içmek hem cilt sağlığı hem de bebeğin amniyon sıvısının sağlıklı bir şekilde oluşması hem de idrar yolu enfeksiyonlarını önlemek açısından son derece önemlidir. Ayrıca genital bölgenin temizliğinin önden arkaya doğru yapılması, temizlik için sadece suyun kullanılması, ürogenital bölgenin florasının korunması ve zararlı mikroorganizmaların çoğalmasının önlenmesi açısından oldukça önem taşır diyen Doç. Dr. Betül Dündar; “Pamuklu çamaşır kullanımı, iç çamaşırlarının sık değiştirilmesi ve idrar torbasının sık sık boşaltılması yani idrarın uzun süre tutulmaması gebelikte idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte son dönemde yapılan birtakım çalışmalar yaban mersini tüketilmesinin idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde faydalı olabileceğini göstermiştir. Özellikle şeker ile tatlandırılmamış yaban mersini suyunun tüketilmesi idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi açısından önerilmektedir” diye belirtti.











