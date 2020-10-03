Özellikle gebelik dönemi yaz aylarına gelen anne adayları soğuk ve asitli yapısıyla kolaya ilgi duyabilir. Kolanın sağlıklı insanlar için zararlı olduğunu da düşünürsek anne adaylarının gebelik döneminde kola içmesi doğru bir davranış olmayacaktır. Canı kola isteyen anne adayları Hamilelikte kola içmek zararlı mı? sorusuna cevap arıyor. İşte ‘’Hamilelikte kola içmek zararlı mı?’’ sorusuna Op. Dr. Ayşe Duman’ın cevabı…

Amerika’da yapılan araştırmalar gebelik döneminde gazlı ve şekerli içecekler tüketen anne adaylarının bebeklerinde kalp hastalarına yatkınlığın daha fazla olduğunu belirlemiştir.

Kolanın temel maddeleri arasında kafein yer alıyor. Kafein ise gebelik döneminde direkt olarak fetüse etki eden bir maddedir Anne adayının gebelik döneminde kafein tüketmesi önerilmiyor. Ayrıca hamilelik sürecinde kola tüketen annelerde bebek normal şartlardan daha kilolu olarak dünyaya gelebilir. Ayrıca kola tüketimine bağlı olarak içinde yer alan zararlı maddeler dolayısıyla bebeğin gelişim süreci de olumsuz etkilenebilir.

Gebelik sürecinde kola tüketimi düşük sorunu yaşanmasına da yol açabilir. Düşük riskine karşı ise bu süreçte kola tüketimi önerilmemektedir. Ayrıca yüksek miktarda kafein tüketen anne adaylarında bebeğin ölü doğması sorunu da yaşanabilir. Gebelik döneminde vücuda giren kafeinin dışarıya atılması çok zordur. Kola yapay bir kimyasal içecek olduğu için hamilelik dönemi boyunca anne adayının uzak durması gereken bir içecektir. Bu dönemde doktorlar doğal ve sağlıklı içecekler tüketilmesi yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

Kola tüketiminin gebelik süreci dışında günlük hayatta da vücut için birçok zararı olduğu için tüketiminin sınırlandırılması gerekiyor. Kolanın bileşenleri arasında yer alan kafeinle birlikte sitrik asit vücutta geri dönüşü olmayan tahribatlar açabilir. Kola tüketen bir anne adayı bu kalıcı tahribatları bebeğine geçirebilir. Yani bebeğinizin kafein ve sitrik aside maruz kalmasını istemiyorsanız bu süreç içinde kola tüketmekten kaçının. Kolayla birlikte diğer asitli içecekler de bu listeye dahildir.















