Hamilelikte kullanılan ilaçlara dikkat!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ahmet Yoldan, gebelik sırasında ilaç kullanımı ile ilgili birçok yanlış bilgi olduğunu söyledi. Op. Dr. Ahmet Yoldan, "Öncelikle 'Gebelikte ilaç kullanılamaz' diye bir durum söz konusu değildir. Gebelik sırasında anne sağlığı açısından gerekli tüm ilaçlar kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Çünkü sağlıklı bir bebek için öncelikli koşul annenin sağlıklı olmasıdır. İlaçlar gebelikte kullanım açısından A,B,C,D ve X olarak kategorilere ayrılmıştır" dedi.

İlaç kullanımı nasıl olmalı?

Gebelik sırasında anneleri en çok tedirgin eden konulardan birinin ilaç kullanımı olduğunu ve bu konuda çok fazla yanlış bilginin olduğunu belirten Op. Dr. Ahmet Yoldan, şunları söyledi:

"Gebelik sırasında anne sağlığı açısından gerekli tüm ilaçlar kullanılabilir ve kullanılmalıdır. İlaçlar gebelikte kullanım açısından A,B,C,D ve X olarak kategorilere ayrılmıştır. A grubu ilaçlar, insan ve hayvanlarda güvenli ilaçlar. B grubu ilaçlar, hayvanlarda teratojenite saptanmayan ancak insanda yeterli kontrollü çalışma olmayan ilaçlar. C grubu ilaçlar, insan ve hayvanlarda yeterli kontrollü çalışma yok, ancak kar zarar durumu göz önüne alınarak kullanılabilir. D grubu ilaçlar, İnsan ve hayvanlarda teratojenik olduğu saptanan ilaçlar olup hasta yararı göz önüne alınarak kullanılabilir. X grubu ilaçlar ise hamilelikte kullanımı kesinlikle yasak ilaçlardır."

Gebelikte en riskli dönem 3 ve 8. hafta

Gebelikte ilaç kullanımına bağlı bebekte özür oluşması açısından en riskli dönemin ilk 3-8'nci hafta olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Yoldan, "İlk 2 hafta içinde (yani döllenme dönemi ve öncesi) gebelikte teratojen ilaç kullanımında genellikle ya hep ya hiç kuralı geçerlidir. Yani ilk 3 hafta içinde teratojenik etki olursa gebelik düşükle sonuçlanır. Gebeliğin 3-8'nci haftasında teratojen ilaç kullanımı özellikle santral sistemi ile ilgili bozukluklara yol açar. İlaçlar kalp ve damar sistemi problemlerine, ekstremite anomalileri, damak-dudak yarığı, gelişme geriliği, genital ve üriner sistem anomalilerine ve birçok farklı anomaliye sebep olabilir" dedi.

İlaç kategorisi önemli

"Gebelik sırasında ilaç kullanılacaksa öncelikle A ve B grubu ilaçlar tercih edilmelidir" diyen Dr. Yoldan, "Bu gruplar birçok ilacın prospektüsünde yer alır" dedi. Op. Dr. Yoldan, "İlaçlar elbette bebeğe zarar verebilir. Bu zarar kullanılan ilacın gebelikteki kategorisine, kullanım dozu ve kullanım süresine göre değişir" diyerek kullanılan ilacın süresine, dozuna ve kategorisinin önemine dikkat çekti.

Hekime danışılmalı

Anne adayının hastalandığında mutlaka şikayetiyle ilgili bir uzmana görünmesi gerektiğini belirten Dr. Yoldan, "Anne, uzman doktor tarafından önerilecek ilaçlarını kadın hastalıkları ve doğum hekimine danışabilir. Bununla birlikte hamileliğin ilk 3 ayında ilaç kullanmış bir gebe için en önemli şey hangi ilacı, ne miktarda ve ne süre kullandığını doktoruna bildirmesi gerekir. Günümüzde bize en çok yansıyan soru gribal şikayetler, baş ağrısı, diş ağrısı ve buna benzer rahatsızlıklarda ne kullanabilecekleri şeklinde oluyor. Gebelikte ağrı kesici, antibiyotik kullanılamaz diye birşey yoktur" dedi.