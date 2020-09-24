Magnezyum günlük hayatımızda vücudumuzun dışarıdan alması gereken en önemli mineraller arasındadır. Eksik olması durumunda kas ve sinir sistemi hastalıkları ortaya çıkabilir. Hamilelik döneminde normal bir zaman göre magnezyum ihtiyacı iki katına çıkar. Hamilelik döneminde magnezyum eksikliği belirtilerini öğrenerek beslenme düzenimize dikkat etmemiz gerekir. Beslenme ile magnezyum eksikliği telafi edilemediğinde takviye almak gerektiğini unutmamalıyız. Hamilelikte magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Hamilelikte magnezyum eksikliği için ne yemeli, sorularını haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

Hamilelikte magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Hamilelikte magnezyum eksikliği için ne yemeli?

Gebelik döneminde yemek yaparken kaynatma, kızartma ya da buğulama işlemleri yüksek ısıda yapıldığı için magnezyum miktarı ciddi oranda azalacaktır. Gebelikte magnezyum eksikliği rahim kasılmasına ve erken doğumlara yol açabilir.

Gebelik sürecinde anne adayları hem bedensel hem de ruhsal olarak büyük değişimler geçirdiğinden magnezyum ihtiyacı ciddi oranda artacaktır. Bu süreçte magnezyum ihtiyacı giderilmelidir. Sigara magnezyum ihtiyacının artmasında çok önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca bu dönemde beslenme bozuklukları da magnezyum ihtiyacını ortaya çıkarabilir.

Hamilelikte magnezyum eksikliği için ne yemeli?

Gebelik döneminde anne adayı için magnezyum çok önemli bir ihtiyaçtır. Bebeğinizin sağlığı için bu mineralden mutlaka yeterli oranda almanız gerekir. Magnezyum için birçok besini tüketebilirsiniz. Badem, ıspanak, fıstık, pekmez, yulaf, muz, mercimek gibi besinler magnezyum açısından son derece zengindir.

Anne adayları somon balığı, soya fasulyesi, patates, fıstık ezmesi, yulaf ezmesi gibi besinleri düzenli olarak tüketirse magnezyum ihtiyacını karşılayabilir. Gebelik döneminde anne adayları günlük 400- 700 mg arasında magnezyuma ihtiyaç duyar. Aşırı diyet yapan, spor yapan, sigara içen ve alkol tüketen kişilerde bu ihtiyaç daha fazladır. Doktorunuzun tavsiyesiyle günde 1 şişe maden suyu da içebilirsiniz. Yapılan tetkikler sonucu doktorunuzun verdiği beslenme önerilerine uymayı ihmal etmeyin.

Hamilelikte magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Hamilelik sürecinde anne adayı gerekli magnezyumu karşılayamadığında büyük sorunlar yaşanabilir. Bu eksiklik belirtileri öncelikle rahim kasılmalarına yol açacaktır. Sonuç olarak anne adayı erken doğum yapabilir. Magnezyum eksikliğini gebelik boyunca bacak ve karın bölgesinde yaşanan kramp ve ağrılardan anlaşılabilir.

Bunlar yanında mide bulantısı, iştah kaybı, yorgunluk hissi, kusma, hafıza kayıpları, güç kayıpları, preeklampsi de mineral eksikliği belirtileri arasındadır. Bu süreçte yeterli magnezyum almazsanız doğumdan sonra bebeğinizde de bu sorun görülecektir. Eksikliği gideremiyorsanız ya da bu belirtiler geçmiyorsa ve şikayetleriniz devam ediyorsa doktorunuza başvurarak size vereceği tedavileri uygulamalısınız.







