Hamilelikte magnezyum eksikliğine dikkat

Vücudumuzda organlarımızın düzgün çalışması için mineraller elzemdir! Bu minerallerin çoğunu, dengeli beslenerek besinlerden alabiliriz. Ancak, vücudun ihtiyaçlarının arttığı gebelik gibi bir durumlarda, mineral ihtiyacımızda da artış olur. Hem annenin hem de bebeğin sağlığı için bu minerallerin eksik olmaması gerekmektedir.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ NE GİBİ SORUNLARA YOL AÇAR?

Magnezyum eksikliği halinde; iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk, halsizlik, ajitasyon, anksiyete, uyku bozukluğu, kalp ritminde bozulma, düşük tansiyon, huzursuz bacak sendromu, kas spazmları ve güçsüzlük gibi bulgular söz konusu olabilir. Magnezyum seviyesi kalsiyum ve potasyum seviyeleri ile de ilişkilidir. Magnezyum eksikliği olan gebelerde en sık görülen bulgu, bacak kramplarıdır. Bu kramplar gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli ve ağrılı olabilir. Hatta bazı araştırmalar ciddi eksikliklerin erken ve ölü doğumlarla birlikte gebelik zehirlenmesi ile ilişkili olabileceğini göstermiştir.

VÜCUTTAKİ MAGNEZYUM SEVİYESİNİ NASIL ARTIRABİLİRİZ?

Gebelikte günlük magnezyum ihtiyacı 350 mg kadardır. Özellikle düzenli beslenenlerde, rutin magnezyum takviyesi önerilmez. Badem, yulaf, ıspanak, fıstık, pekmez, karalahana, fasulye, muz, mercimek, bezelye, patlıcan, dereotu gibi besinler magnezyum açısından zengindir. Aynı zamanda gebelikte doktorunuza danışarak günde 1 şişe maden suyu içmeniz magnezyum açısından faydalı olabilir. Hassas bağırsak hastalığı (İBS), ülseratif kolon gibi gastrointestinal hastalıklara sahip hamilelerde, diyabet, pankreatit, hipertiroidisi olanlarda, böbrek rahatsızlığı olanlarda magnezyum eksikliği olabilir. Çok fazla kafein tüketmek, soda içmek, sodyumdan zengin beslenmek ve stres gibi durumlarda destek olarak düşünülebilir.

GIDA YETERLİ GELMEZSE?

Gebelik seyri esnasında erken doğum sancıları başlayan hastalarda kasılmaları durdurmak için, gebelik zehirlenmesi de denilen “preeklampside kriz” geçirilmesinin önlenmesi veya çok erken doğacak bebeklerde beyin hücrelerinin gelişimini hızlandırmak için damarda magnezyum tedavisi başlanabilir. Ancak bu tedaviler mutlaka hastanede ve doktor kontrolü altında uygulanmalıdır. Magnezyum dozu normal seviyeleri aştığı zaman, reflekslerin kaybolmasından solunum durmasa kadar ağır seyredebilen tablolar görülebilir ancak bu doz aşımının ağızdan kullanılan magnezyum ile görülmesi olağan değildir.