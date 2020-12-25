Hamilelikte meyan kökü tüketimine dikkat!
Finlandiya’daki Helsinki Üniversitesi’nden bilim insanları, anne adaylarının hamilelik döneminde meyan kökü tüketmemesi konusunda uyarıda bulundu.
25 Aralık 2020, Cuma 11:46 Son Güncelleme:
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Hamilelik döneminde meyan kökü tüketilmesinin bebeğin IQ'suna zarar verdiğini belirten araştırmacılar, çocuğun IQ'sunun yaklaşık 7 puan düştüğünü ifade etti.
Vatan'ın aktardığına göre, meyan kökününün içerisinde bulunan ‘glycyrrhizin' adlı bileşiğin cenine zarar verdiğini belirten araştırma ekibinin başındaki Profesör Katri Raikkönen, söz konusu besini tüketmenin çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna (ADHD) yol açtığının da altını çizdi.
Kola da bulunuyor
Meyan kökü, ilaç ve bira endüstrisinde, kolalı içeceklerin yapımında kullanılır. Anadolu'da bu kökten şerbet yapılarak içilir. Üç yıllık köklerinden elde edilen meyan balı, koyu renkli toz, çubuk ya da dörtgen şeklindeki parçalar halinde satılır.
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