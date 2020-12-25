Hamilelikte meyan kökü tüketimine dikkat!

Hamilelik döneminde meyan kökü tüketilmesinin bebeğin IQ'suna zarar verdiğini belirten araştırmacılar, çocuğun IQ'sunun yaklaşık 7 puan düştüğünü ifade etti.

Vatan'ın aktardığına göre, meyan kökününün içerisinde bulunan ‘glycyrrhizin' adlı bileşiğin cenine zarar verdiğini belirten araştırma ekibinin başındaki Profesör Katri Raikkönen, söz konusu besini tüketmenin çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna (ADHD) yol açtığının da altını çizdi.

Kola da bulunuyor

Meyan kökü, ilaç ve bira endüstrisinde, kolalı içeceklerin yapımında kullanılır. Anadolu'da bu kökten şerbet yapılarak içilir. Üç yıllık köklerinden elde edilen meyan balı, koyu renkli toz, çubuk ya da dörtgen şeklindeki parçalar halinde satılır.





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