‘’Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar?’’ sorusu henüz hamileliğin başında olan anneler tarafından merak ediliyor. Hamilelikte mide bulantısı sorunu her hamile de görülmemekle birlikte genellikle hamileliğin ilk trimestır dönemlerinde kendini gösterir. Bazı hamilelerde bu durum ilk 3 ayın sonunda biter. Bazı hamilelerde ise bu sorun hamilelik sonlana kadar devam edebilmektedir. Bu dönemi en yoğun şekilde yaşayan anne adaylarına Op. Dr. Ayşe Duman, ‘’Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir? ’sorusuna cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu…

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir?

Gebelik döneminde en önemli şikayetler arasında yer alan mide bulantısı gebeliğin ilk belirtileri arasındadır. Bu süreçte mide bulantısıyla mücadele edebilmek için kalorisi düşük yiyecekler tüketilmesi önemlidir. Ayrıca ağır kokusu olan gıdaların tüketimine de sınırlama getirilmelidir. Beslenmesine dikkat eden ve yeterli dinlenme süresini bulan anne adayları mide bulantısı şikayetinden bir süre sonra kurtulacaktır.

Gebelik sürecinde konforu düşüren mide bulantısına karşı sıvı alımı da önemlidir. yeterli sıvı alarak mide bulantısı şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Gebelikte uzun süre aç kalmamaya dikkat ederek ve kafeinli içeceklerden uzak durarak mide bulantısıyla mücadele edebilirsiniz. Ayrıca gün içinde sürekli hava almalı ve serin yerlerde vakit geçirmelidir. Bu sorundan rahatsız olan ve gün içinde sürekli bu şikayeti devam eden anne adayları yeterli dinlenmeye vakit ayırmalıdır.

Açık havada yürüyüş yapın

Hamilelik döneminde mide bulantısına sebep olmaması adına mide bulandıran kokulardan uzak durmalısınız. Bu süreçte sigara dumanı, yemek kokusu, parfüm kokusu gibi ağır kokulardan uzak durmalısınız. Ayrıca yeterli hareket etmediğinizde de mide bulantısı yaşayabilirsiniz. Her gün ortalama 2 dakika açık havada yürüyüş yaparak mide bulantısı şikayetlerinizi azaltabilirsiniz.

Ev işlerinde mutfakta ve temizlik sırasında yardım almalısınız. Ayrıca diğer çocuklarınızla ilgilenme konusunda da eşinizin desteği önemlidir. Ayrıca iş yerinde de size ağır olan görevler konusunda iş arkadaşlarınızdan destek istemelisiniz. Gebelik döneminde ani duygu değişimleri ve karmaşık hisler de mide bulantısı yarayabilir. Bu yüzden gebelik döneminde duygu değişimlerine karşı kendinizi güçlü tutmaya çalışın. Dışarıda vakit geçiriyorsanız atıştıracak besinler yanınızda barındırmaya çalışın. Bu süreçte şekerli gıda ve içeceklerden uzak durun. Beslenmenize dikkat ederek ve dinlenerek gebelikte mide bulantısı şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.







