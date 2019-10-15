Hamilelikte muz tüketmenin faydaları nelerdir?

Posta.com.tr

Gebelik beslenmesi hem Anne adayı hem de bebek için oldukça önemlidir. Dr. M. Nafiz Karagözoğlu ve Diyetisyen İrem Tufan Gebelik hamilelikte muzun faydaları, hamilelikte muz tüketmek bebeğe faydalı mı sorularının cevaplarını verdi.

Posadan zengindir

Muz; yüksek lif içeriğine sahip aynı zamanda vitamin ve minerallerden zengin sağlıklı bir meyvedir. Çoğunluğu çözünmez posadır. Sindirilmez. Dışkı kıvamını arttırır. Kolesterol dengesini sağlamada destek olur. Fazla tüketimi kabızlık yapar. İshal durumlarında başvurulacak en iyi meyve tercihlerinden biridir.

Tok tutar

Yüksek lif içeriği sayesinde tok tutucu özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle gebelikte aşırı kilo alınmasını engelleyicidir.

Potasyum ve magnezyum zengini

Gebelikte tansiyon dengesi gerek anne gerekse bebek için hayati önem taşır. Bu nedenle kan tuz dengesi oldukça önemlidir. Muz içeriğinde bulunan yüksek potasyum ve magnezyum sayesinde hipertansiyon önleyici etkiye destek olur.

Porsiyon kontrolü şart

Gebelikte değişen iştah, istekler, hareketsizlik gereksiz kilo alımı açısından risk oluşturur. Bu nedenle tüm beslenme içeriği dikkatle seçilmelidir. Daha da önemlisi Yenilen gıdaların porsiyon miktarlarıdır. Glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğundan kan şekerini hızlı yükseltme potansiyeli vardır. Dolayısı ile yaş, boy, kilo, gebelik dönemi gözetilerek kişiye özel hazırlanması önerilir.

Gebe atomu olarak bilinir

Diyetisyen İrem Tufan ve Dr. Nafiz Karagözoğlu Sağlıklı Gebeler için Özel Muz tarifi hazırladı. Gerekli Besinler; bir adet küçük boy Muz, iki su bardağı Süt veya Kefir veya Yoğurt, İki Tam Ceviz, üç adet çiğ badem, bir çay kaşığı bal. Bu besinleri Blender’da karıştırın. Cam Saklama Kabına koyun. Ara öğün olarak gün içinde iki kerede tüketin.



