Hamilelikte nefes darlığı bebeğin büyümeye başlamasıyla annede görülen en belirgin hamilelik şikayetlerinden biridir. Hamilelikte nefes darlığı kimi anne adayında belirgin bir şekilde ortaya çıkarken bazı anne adaylarında neredeyse yok denecek kadar azdır. Hamilelikte nefes darlığı anne adaylarını yorduğu için neden olduğu sorusu merak edilir. Aynı zamanda hamilelikte nefes darlığını engellemek için nefes darlığı egzersizleri yapılabilir. Hamilelikte nefes darlığı neden olur? Hamilelikte nefes darlığı egzersizleri nelerdir? Tüm bu sorulara haberimizin detaylarından cevap bulabilirsiniz.

Hamilelikte nefes darlığı neden olur?

Gebelik sürecinde yaşanan değişimlerin önemli bir bölümü hormon kaynaklıdır. Bebeğin anne karnında gelişimini sağlıklı sürdürebilmesi ve anne bedeninin bu değişimlere ayak uydurabilmesi hormonlar sayesinde olur. Akciğerler ve kalp hormon değişimlerinden etkilenir. Bu yüzden nefes almada zorluklar görülür.

Gebelik sürecin rahim genişler. Buna bağlı olarak ciğerlerin hemen altında yer alan diyafram kası yukarı doğru hareket eder ve ciğerleri sıkıştırır. Ciğerler de küçüldüğü için nefes almada zorluklar yaşanabilir.

Bebeğin pozisyonu ve ağırlığı da solunum sürecini etkiler. Gebelikte altıncı aya kadar nefes darlığı hormonlar sebebiyle görülür. Anca daha sonra doğuma kadar da bebeğin büyümesi solunum sorunlarına yol açabilir. Çoğul gebeliklerde rahim organlara daha fazla baskı yapacağı için nefes darlığı daha fazla görülür.

Nefes darlığı sorunlarının geçmesi için otururken ya da yatarken pozisyonunuzu değiştirebilirsiniz. Ayaktaysanız oturabilirsiniz ya da oturuyorsanız ayağa kalkabilirsiniz. Uyku sürecinde rahat nefes alabilmek için birden fazla yastık kullanarak bedeninizi destekleyebilirsiniz. Sırt, bel, bacak ve karın yastıklarla desteklenebilir. Böylece iç organların baskısı azalır. Kilonuza da dikkat edin. Ayrıca her gün 20 dakika kadar nefes egzersizleri yaparak nefes darlığı şikayetlerini azaltabilirsiniz.

Nefes egzersizlerine başlanıldığı ilk gün sıcaklık hissi, hafif baş dönmesi, kalp atışlarınız da hızlanma hissede bilirsiniz. Bu durumda normal nefes ritminize geri dönün ve bir müddet sonra tekrar deneyin. Zamanla vücut bu egzersize alışacaktır ve her gün düzenli çalışıldığında şikayetler yavaşça azalıp, bitecektir. Nefes egzersizine alıştıktan sonra nefes düzenli nefes ritmiyle birlikte yürütebileceğiniz yoga, pilates gibi sporlarla da hamileliğinizin sağlıklı ve kolay geçmesini sağlayabilirsiniz.

Hamilelikte nefes darlığı egzersizleri

Evinizde kendinize rahat bir ortam yaratın.

Telefonları sessize alın veya kapatın.

Odayı havalandırın.

Üstünüze rahat giysiler giyin.

Yanınızda içme suyu bulundurun.

Yere çok yumuşak olmayan bir minder veya battaniye serip üzerine yatın veya oturun.

Nefes egzersizi yaparken gözlerinizi kapalı tutun ve vücudunuza, bebeğinize, duygularınıza konsantre olun.

Rahatlatan müzik açın.

Nefes egzersizinde ilk hafta;

Yatarak nefes almak daha kolay olacağı için, sırt üstü uzanıp dizlerinizi kırarak nefes çalışmasını uygulayın.

İçinizden 5'e kadar sayarak burundan derin bir nefes alın ve içinizden 5'e kadar sayarak ağızdan yavaş yavaş verin.

Nefes egzersizini oturarak yapıyorsanız sırtınızı dik tutmaya çalışın. Yatarak yapıyorsanız kendinizi yamuktmadan durun.

Nefes egzersizinde ikinci hafta;

İkinci hafta itibariyle nefes egzersizi çalışmalarında bağdaş kurun veya dizlerinizin üstüne oturun

Karın ve göğüs kapasitesini en geniş şekilde kullanabilmek için sırtınızı dik ve gevşek olmasına özen gösterin.

Bir elinizi göğsünüzün üzerini diğer elinizi karnınızın üzerine koyup, karın boşluğunuzu göğüs boşluğundan ayıran diyafram ile nefes alın. Dilinizi üst damağınıza, dişlerinizin arkasına dayayın ve burnunuzdan yavaşça karnınıza doğru nefes almaya başlayın. Eğer doğru uyguluyorsanız, adeta nefes karnınıza doluyormuş gibi elinizin karın duvarınızla itildiğini hissedeceksiniz. Fazla zorlamadan yapabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Nefesi verirken ağızdan, sanki bir balon şişiriyor gibi üfleyin. Üfleme sesini duyarak, elinizle karın duvarını hafifçe itip, havayı sonuna kadar boşaltın. Bundan sonra alacağınız derin nefes daha kolay olacaktır.

Başlangıçta nefes açlığı hissedilebilir. Böyle durumlarda eski nefes ritmine geri dönüp düzene girdiğinizde acele etmeden nefes egzersizine geri başlatın.











