Hamilelik her şeyi değiştiriyormuş gibi gelebilir.

Bazı açılardan gerçekten değiştiriyor. Mesela En sevdiğiniz suşi mekanını unutup bunun yerine iyi pişmiş bifteğe sarılmanız gerekiyor. En küçük kokular bile sizi kusmak için tuvalete koşturuyor.

Ancak neredeyse bütün hamilelerin sormaya çekindiği bir türlü kafasında netleştiremediği iki soru var. Hamilelikte orgazm olunur mu? Hamilelikte orgazm olmak tehlikeli mi?

Öyleyse biz de bu soruların cevaplarını açıklayalım.

Hamilelikte orgazm olunur mu? Hamilelikte orgazm olmak tehlikeli mi?

Kısa ve net cevap verecek olursak hamilelikte orgazm olmak kesinlikle tehlikeli bir durum değil, aksine faydalıdır. Orgazm, birinci, ikinci ve üçüncü trimesterlerdeki duygu durumuna ve hamileliğin riskine göre değişir.

Hamilelik sırasında cinsellik söz konusu olduğunda, tereddüt yaratabilecek pek çok şey vardır: Hormonlar ve sabah bulantıları sayesinde kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Partneriniz “bebeği dürtmek” veya başka bir şekilde size zarar vermekten endişelenebilir; ve ikinizin de orgazm ve uterus kasılmaları ile ilgili endişeleri olabilir.

Her zaman doktorunuza cinsel ilişkinin güvenli olup olmadığını sorun. Ancak doktorunuz aksini söylemediyse ve hamileliğinizde düşük riski varsa cinsel ilişkiyi ertelemeniz gerekecektir.

Araştırmacılar düşük riskli gebeliklerde cinsiyetin "erken doğum, erken membran rüptürü veya düşük doğum ağırlığı" ile ilişkili olmadığını belirtti.

Bununla birlikte, aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz, doktorunuz size gerçekten cinsel aktiviteden kaçınmanızı söyleyebilir:

Lekelenme veya kanama

Yetersiz serviks

Plasenta previa (plasenta rahim ağzını kapladığında)

Ayrıca, amniyotik suyunuz azaldıysa cinsel ilişkiye girmeyin. Amniyotik sıvı, bebeğinizle dış dünya arasında koruyucu bir bariyer oluşturur.

Üç aylık dönemde hamilelikte orgazm hissi nasıl olur?

İlk üç aylık dönem

İlk üç aylık dönemde cinsel ilişki harika olabilir veya yanlış başlangıçlar yaptıysanız mideniz bulanabilir,ertesi güne kadar kötü hissedebilirsiniz.

Öte yandan, vücudunuz halihazırda daha hassas hale geldiği için örneğin göğüsleriniz dokunmaya karşı daha hassas olabilir ve bu nedenle eşiniz veya kendiniz tarafından daha kolay uyarılabilirsiniz. libido artışıyla beraber orgazma daha kolay ulaşabilirsiniz.

Veya ilk üç aylık dönem semptomlarının rahatsızlığının geçmesini beklemeniz gerekebilir. Ve bazı kadınların libidoları aslında azalır. Bu durumun da sorun yaratmayacağı ve geçici olduğu unutulmamalıdır.

İkinci üç aylık dönem

Bu, dönem hamileliğinizin en rahat dönemi olabilir.

Sabah bulantıları 2. 3 aylık dönemde neredeyse bitmiş olacağı için cinsel ilişki daha keyifli hale gelebilir. Bu dönemde orgazmlarınızın zevkli olması beklenir. Bu durumun en önemli nedenleri ise şu şekildedir; hamilelik sırasında artan kan akış hızı daha fazla hissetmenizi sağlayarak orgazm olmanızı kolaylaştırır. Bu kişiye bağlı olarak her iki yönde de olabilir, ancak çoğu kişi için daha fazla zevk ve daha kolay orgazm anlamına gelir .

Orgazm sonrası rahim kasılmaları veya krampları hissedebilirsiniz. Bunlar tamamen normaldir ve hamile olmadığınızda bile olur. Bu kasılmalar tehlikeli değildir ve doğum sancısı getirmez. Kramplar genellikle dinlenmeyle geçer.

Mideniz çok sert hissedebilir. Bu, hamile olsun ya da olmasın orgazm sırasında başka bir yaygın durumdur. Ancak gergin cildiniz ve daha geniş göbeğinizle, bu hissi daha çok fark edeceksiniz.

Hormonların salınımı bileşik hale getirilebilir. Demek istediğimiz şudur: Vücudunuz hamilelik sırasında zaten daha fazla oksitosin ("aşk hormonu") üretiyor . Orgazm olduğunuzda daha da fazla iyi hissetmenize yardımcı olur.

Üçüncü üç aylık dönemde orgazm

Üçüncü trimester döneminde bebek yeterince büyüdüğü için cinsel ilişki zor olabilir. Sevimli bebeğiniz sizi büyük bir patates çuvalı gibi hissettirebilir. Bu nedenden dolayı cinsel ilişki pozisyonları da sizi zorlayabilir. Ama aynı bebek rahminizde çok fazla yer kapladığından, kaslar orgazm olmak için ihtiyaç duydukları kadar tam olarak kasılamayabilir.

Seks oyuncakları bu dönemde güvenli midir?

Mastürbasyon, hamilelik sırasında tamamen güvenlidir. Doktorunuz size konuyla alakalı aksini söylemediği sürece seks oyuncakları da aynı şekilde güvenlidir. Sadece iyi hijyen uygulamayı ve kullandığınız oyuncakları temiz tutmayı unutmayın.

Peki ya orgazmın doğum sancılarına neden olduğu söylentisi doğru mu?

Çoğumuz doğum tarihinin yaklaştığı zamanlarda birçok efsaneyle karşılaştık. Baharatlı yiyecekler tüket ve cinsel ilişkiye gir vs. Bu efsaneye inanıyorsanız, erken doğum korkusu nedeniyle son tarihinizden önce orgazm olmaktan çekinmeniz mantıklıdır. Ancak cinselliğin doğumu tetiklediği inanışın tamamen çürütüldüğünü unutmayın.

2014 yılında yapılan bir çalışmada , araştırmacılar hamile kadınları haftada iki kez seks yapanlar ve çekimser kalanlar olmak üzere iki gruba ayırdı. Ancak araştırmanın sonunda iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadı.

Hamilelikte hormonlarınız artarsa ve libidonuz tavan yaparsa iyi haber: Düşük riskli bir hamilelik sırasında orgazm olmak tamamen güvenlidir.







