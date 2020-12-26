Hamilelikte otizm nedenleri nelerdir?
Otizm spektrum bozukluğu (ASD), 68 çocuktan 1’ini etkiler. Erkeklerde kızlara göre dört kat daha yaygın olan otizmin nedenleri tam olarak açıklanamamıştır. Çok sayıda genetik ve çevresel faktörün etkisinin olduğu görüşü kabul görmektedir. Doğum öncesi, doğum sonrası ve doğumdan sonra meydana gelen tıbbi sorunların etkisinin olduğu bilinmektedir. Peki, hamilelikte otizm nedenleri nelerdir?
26 Aralık 2020, Cumartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Yapılan araştırmalar otizme neyin sebep olduğunu henüz keşfedememişlerdir. Bununla birlikte, çalışmalar anormal beyin yapısı ve / veya fonksiyonu ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Hamilelik sırasındaki sorunlar ve çevresel faktörler gibi diğer faktörler de gelişmekte olan bebek üzerinde otizm açısından bir etkiye sahip olabilir. Hamilelikte otizme neden olabilecek diğer etkenler şunlardır:
– Annenin yaşı
– Annenin hamilelik sırasında kızamık geçirmesi
– Viral enfeksiyonlar
– Hamilelik döneminde kullanılan ilaçların fazlalığı
– Yetersiz beslenme
– Vitamin eksikliği
– Tiroit hormonlarının doğumdan itibaren düşük olması
– Hamilelik sırasında radyasyona maruz kalma
– Hamilelik ve doğum komplikasyonları (Prematüre, düşük doğum ağırlığı, çoğul gebelikler)
– Teknolojik bağımlılık
– Ruhsal sorunlar
– Çocuğun istenmemesi
Otizm nedir?
Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur. Günümüzde basit testler ile tanısı erken konulabilmektedir. Erken tanı ve uygun rehabilitasyon programı bu vakaların hayata kazandırılmasında büyük rol oynamaktadır.