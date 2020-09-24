Pek çok kadın hamileliğin ilk 12 haftasına kadar, bebeğe kimyasal maddelerin zarar verme riskini düşünerek saç boyalarından uzak dururlar. Hamilelikte saç boyanır mı? Hamilelikte saç boyatak bebeğe zarar verir mi, soruları anne adaylarının merak ettiği sorular arasında yer alır. Aşağıda vermiş olduğumuz bilgilerden faydalanarak bebeğe zarar verme riskini azaltabilirsiniz.

Hamilelikte saç boyanır mı? Hamilelikte saç boyatmak bebeğe zarar verir mi?

• Mutlaka eldiven takın

• Hava alan bir odada imkanınız varsa açık alanda saç boyayın

• Boyayı uyguladıktan sonra kafa derinizin iyice yıkandığından emin olun.

Boyayı sadece saç tellerine sürerek saçınızı boyarsanız riski azaltmış olursunuz. Kullanılan kimyasallar sadece saçınız tarafından emilir, saç deriniz veya kan dolaşımınız tarafından emilmez.

Kına gibi yarı kalıcı saf bitkisel boyalar güvenli bir alternatiftir.

Hamileliğin saçınızın normal durumunu etkileyebileceğini unutmayın. Örneğin saçınız renklendirmeye veya permaya genellikle olduğundan farklı tepki verir.

Yumuşak tonda renkler kullanın Unutulmaması gereken bir diğer konu da kullandığınız renklendirme türüdür. Keskin ve sert duran renkler hamilelik hormanlarından dolayı farklı renklerde karşınıza çıkabilir.







