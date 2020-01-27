Normalde toprakta ve memeli hayvanların bağırsaklarında yaşayan Clostridium tetani bakterisi ya da sporları, insan vücuduna bir yaralanma ya da sıyrık sonrasında girerek, kana karışıp üremeye başlar. Clostridium tetani bakterisinin inkübasyon süresi ortalama 8 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre 3-21 gün arasında değişebilir. Bakteri vücutta metalloproteaz tetanospazmin denen bir toksin üretir. Bu toksin omurilik ve beyin köküne ulaştığında buradaki sinir hücrelerinin iletimini bozar. Bozulan iletim sonrasında kişide istemsiz kasılmalar gözlenir.

Tetanoz belirtileri de; çene kaslarında spazmlar ve sertlik, ense kaslarında sertlik, yutkunma zorluğu, karın kaslarında sertlik, çok hafif uyaranlarda bile (yüksek ses, fiziksel temas, ışık) acı verici ve dakikalar süren spazmlar, ateş, terleme, yükselmiş kan basıncı (yüksek tansiyon), hızlı kalp atışıdır.

Tetanozun tam bir tedavisi bulunmuyor. Tetanozla savaşın en güçlü silahı aşıdır. Bu aşı tetanoz bakterisinin zararlı toksininin inaktive edilmiş halini içerir.

Hamilelikte tetanoz aşısı ne zaman, kaç kez yapılır?

Tetanoz aşısı daha önce aşı yaptırmamış gebe kadınlara gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde birer ay ara ile iki doz verilir. İlkinden altı ay sonra üçüncü doz tekrarlanır. Daha önce tetanos aşıları serisini tamamlamış gebelerde 10 yıldan fazla süre geçmiş ise tek doz verilir. Yenidoğan döneminde bebekte gelişebilecek tetanoz yüzde 60 ölümcül olacaktır, bunun önlenmesi açısından bu aşılar çok önemlidir.