HAMİLELİKTE ÜŞÜME NEDEN OLUR?

Üşüme insandan insana değişik nedenlerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Üşüme aynı zamanda ısı kaybından dolayı vücudun etkilenmesi durumudur. Bu durum elbette ki normal dönemde bireyde olabileceği gibi hamilelikte anne adayında da görülebilmektedir.

Bunun nedenleri arasında kansızlık, tiroit bezinden kaynaklanan sorun, düşük kan şekeri gösterilmektedir. Bu sebeplerden dolayı özellikle gebelikte bulantı ve kusma olaylarından sonra üşüme ya da titreme annede olabilmektedir.

GEBELİKTE ÜŞÜME NE ZAMAN BAŞLAR?

Gebelikte sadece üşüme değil çok daha fazla belirtiler annede görülmektedir. Üşüme de dahil olmak üzere bu belirtiler döllenmenin gerçekleştiği sonra günlerde beş on gün içinde hissedilmeye başlamaktadır.

Göğüslerde yaşanan hassasiyet, şişkinlik hissi, bulantı, kusma, meme uçlarının koyu renk alması, kilo artışı, ayaklarda şişme, ödem, kalp çarpıntısı, üşüme gebelikte meydana gelen ve kendini gösteren belirtilerden sadece bazılarıdır. Bu belirtilerin hepsi veya birkaçı döllenme gerçekleştiği andan itibaren kendini göstermeye yavaş yavaş başlar.

GEBELİKTE ÜŞÜMENİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Hamile kalındığı andan itibaren anne adayının hormonları artık karmakarışık bir hal almaktadır.

Bu hormonlar anneye inişli çıkışlı duygular birbirine zıt olan istekler yaşatmaktadır. İşte burada annede meydana artan östrojen ve progestoron hormonlarda yaşayan dengesizlikler terleme ve sıcak gibi durumlara neden olmaktadır.

Bu durumun tam aksine gebelikte üşüme de meydana gelebilmektedir. Üşüme kansızlığın ve tiroit sorunlarının habercisi olabilmektedir. Gebelikte üşümenin tam nedenini öğrenmek için kan testinin yapılması gerekir. Gebelikte üşümenin sebepleri şöyle sıralanmaktadır:

Vitamin eksikliği

Anemi

Bulantı nedeniyle yeterli gıda alamama

Kilo kaybı

Yetersiz beslenme

Demir eksikliği

Enfeksiyon belirtisi

Kansızlık

Hormonlardaki değişiklik

Tiroit hastalığı

Tiroit bezinin normalden daha az çalışması

Romatizmal hastalıklar

Şeker düşüklüğü

Kalp ve damar hastalıkları

GEBELİKTE ÜŞÜMENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anne adayı üşümeye başladıktan sonra bazı belirtileri vücudunda göstermektedir. İşte gebelikte üşüme belirtileri şöyle sıralanmaktadır:

Titreme

Tırnak morarması

Burun organının çok soğuk olması

Dudakların beyaz renkte olması

El ve ayaklarda soğukluk olması

El ve ayaklarda beyaz renk oluşumu

GEBELİKTE ÜŞÜME NASIL GİDERİLİR?

Gebelikte üşüme anneyi tedirgin etmekte ve günlük yaşamını devam ettirme konusunda da olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla anne adayı bazı şeylere dikkat ederek gebelikte üşümeyi azaltabilir ve hatta engelleyebilir.

Öncelikle anne adayı bunun için sağlıklı beslenmelidir. Çünkü üşümenin en baş nedeni beslenme eksikliğidir. Kalsiyum, protein, karbonhidrat, vitamin, mineral bakımından zengin yiyecekleri tüketmelidir.

Anne adayı tek tip beslenmemelidir. Yani sadece sebze ya da sadece et yiyerek beslenmemelidir. Hem sebze hem de et yiyerek beslenmesini gerçekleştirmelidir.

Gebeyken anne adayı normalden fazla kilo almamaya dikkat etmelidir. Fazla kilonun anneye hiç bir yararı yoktur. Örneğin normal bir insanın günlük alması gereken kalori miktarı 1800 ile 200 arasındadır. Hamile bir kadın da günlük olarak bu miktardan biraz fazla olan 200 ile 300 kalorinin üzerine çıkması normal görülmektedir.

Mide bulantısı nedeniyle anne adayları düzgün beslenme sağlayamamaktadır. Bu da kan şekerinin düşmesine ve annenin üşümesine neden olmaktadır. Dolayısıyla mide bulantısını engelleyecek yiyecekleri seçmelisiniz.

Kusma nedeniyle vücutta su azalabilir ve bu da mide bulantısına neden olabilir. Dolayısıyla besin eksikliğine ve üşümeye de sebep olacaktır. Görüldüğü gibi hamile bir kadın için her olgu birbirine bir zincir gibi bağlıdır. Kusma nedeniyle azalan suyu telafi etmek için bol su içilmelidir. Hatta bunun için mide bulandırmayacak meyve suları, limonata ve diğer içecekler de gün içinde içilmelidir.

Aynı zamanda üşümeyi engellemek için çok sık besin tüketmeli fakat porsiyonları azaltmalısınız. Yani yemek aralıklarını sıkı tutmalı ama az besin tüketmelisiniz.





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