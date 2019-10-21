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Hamilelikte vajina kaşıntısı neden olur sorusunun cevabı oldukça önemlidir. Hamilelikte vajina kaşıntısı çeşitli sebeplerden meydana gelebilmektedir. Hamilelikte mantar enfeksionu HPV gibi durumlar vajina kaşıntısını meydana getirebilir. Hamiletikte vajina kaşıntısı neden olur, vajina kaşıntısı nasıl geçer sorularının cevaplarını Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzman Dr. Ebru Karaca açıkladı

Hamilelik döneminde vajina kaşıntısı neden olur?

Hamilelik döneminde pek çok gebe, vajinal kaşıntı ve akıntıdan şikâyet eder. Gerçekte de vajinal kaşıntı kimi zaman günlük hayatı etkileyerek uykudan uyandıracak derecede rahatsız edici de olabilir. Vajinal akıntı, kokusuz ve beyaz renkteyse ve beraberinde kaşıntı yoksa bu tür akıntılar gebelik hormonlarına bağlıdır, normal sağlıklı gebeliği işaret eder. Vajinal kaşıntıya koku, yoğun kıvamlı akıntı eşlik ediyorsa vajinal enfeksiyon olduğunu gösterir. Mantar enfeksiyonu, bakteriyel vajinozis, trikomoniyazis ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gebelikte vajinal kaşıntıya sebep olur.

Hamilelik döneminde görülen vajinal kaşıntıların büyük kısmı alerjik olabilir. Özellikle alerji hikâyesi olan anne adaylarında akılda tutulmalıdır. Sabunlar, deterjanlar, yumuşatıcılar, kokulu tuvalet kâğıtları, vajinal spreyler; tahriş, yanma, kaşıntı yapabilir. Anne adayının yaşadığı fiziksel ya da duygusal stres de vajinal kaşıntıya yol açabilir.

Egzama, sedef hastalığı gibi bazı cilt hastalıkları vücudun diğer kısımlarında olduğu gibi vajinal kaşıntı, yanma yapabilir. Hamilelik esnasında vajinal kaşıntı, akıntı ve enfeksiyonlardan korunmak için sentetik iç çamaşırları yerine pamuklu olanlar tercih edilmeli, gebelikte vajinal tamponlar kesinlikle kullanılmamalı, sık sık iç çamaşırı değiştirilmeli, vajina bölgesi ıslak, nemli kalmamalıdır. En önemlisi vajinal kaşıntıyı geçirmek için kişi kendi kendine tedavi denememeli, reçetesiz ilaç kullanmamalıdır, bu hem kendisi hem de bebeği için riskli olabilir.

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