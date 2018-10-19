Hamilelikte yaşanan depresyonla başa çıkma yolları

Hamilelikte en çok şikayetçi olunan konu duyguların ani bir şekilde değişmesidir. Salgılanan hormonlardan dolayı hamilelikte, strese meyilli, çok fazla duygusal bir ruh haline geçiş yapılır.

HAMİLELİKTE YAŞANAN DEPRESYONUN NEDENLERİ

Hamilelik sürecinde, anne adayları genellikle gelecek kaygısı yaşarlar. Çünkü alışagelmiş hayat tarzlarından çıkıp sorumluluklarının üzerine çocuk bakmak eklenir. İçgüdüsel olarak bu yetenek annelere verilse bile, çocuk doğana kadar bu stres üzerlerinde olur.

Hamilelerin bir diğer kaygısı ise, alınan kilolardır. Hızlı kilo değişimi, değişen hormonlardan kaynaklı strese meyilli olmaları ve çok duygusal olmaları, depresyon riskini oldukça artırır.

Hamilelerin son aylarında mutsuzluk, halsizlik, isteksizlik durumu çok daha fazla yoğunlaşır. Bu süreç bazen uzayıp, doğum sonrasında bile devam etmektedir. Bunun nedeni ise gebeliğin sonuna doğru yükselen östrojen, progesteron ve böbreküstü bezleri hormonlarının, doğumdan sonra birdenbire azalmasıdır. Bu azalma sonucunda annelerde yetersizlik hissi oluşur.

Hamilelik döneminde depresyon, bebeğe ve anneye oldukça zarar verir. Bu yüzden duygularınıza esir olmadan, depresyondan uzak durmanız gerekir.

DEPRESYONLA BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

Sağlıklı beslenmek depresyonla başa çıkmak için çok önemli bir etkendir. Yüksek besin değerleri yiyecekler tüketildiğinde, anne adayı kendini zinde ve sağlıklı hisseder.

Vücudun ihtiyacı olan günlük sıvı miktarının karşılanması, hem anne hem de bebek için çok yararlı olup depresyonla baş etmeye yardımcıdır.

Spor yapmak hamileler için çok önemlidir. Kendinize zaman ayırdığınız için depresyon riski azalır. Spor sonrasında kendinizi enerjik ve iyi hissedersiniz.

Hobi edinmek, sosyal aktivitelere katılmanın stres üzerinde olumlu etkileri vardır. Dikkatinizi kendinize değil, başka insanlara odakladığınızda endişeleriniz hafifleyecektir.

Hamilelik döneminde kendinizi salmamalı, bakımlı olmasınız. Dış görünüşünüzün bakımlı olması, enerjik ve neşeli hissetmenize yardımcı olacaktır.