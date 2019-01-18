Hamilelikteki kaşıntılar ihmale gelmez! (Gebelik sarılığı nedir?)

Gebelik sarılığı, sarılık ve kaşıntıyla kendini gösteren safra yolu rahatsızlığıdır. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte hamilelik boyunca yaşanan hormonal değişimler, genetik nedenler ve selenyum eksikliği gebelik sarılığına yol açabilir Özellikle hamileliğin son 3 ayında östrojen hormonu ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu dönemde vücudun gereğinden fazla bilirübin üretmesi veya gebeliğe bağlı kolestaz yani safra akımının durması gebelik sarılığına zemin hazırlayabilir.

KAŞINTILARINIZ DAYANILMAZ HALE GELEBİLİR

Gebelik sarılığının, ciltte sarılık yaşanmadan sadece şiddetli kaşıntı ile de kendini gösterebileceği unutulmamalı. Genellikle avuç içleri, ayak tabanlarından başlayıp kol, bacak ve gövdeye yayılan kaşıntılar geceleri artar. Kuru kaşıntı gibi başlayıp deride izler bırakabilir. Kaşıntının az olduğu ve sarılığın görülmediği durumlarda gebelik sarılığı fark edilmeyebilir. Gebelik boyunca yapılan rutin testlerde karaciğer enzimlerinde yaşanan yükseklikler göz ardı edilmemeli.

NASILSA GEÇER DİYE TEDAVİYİ AKSATMAYIN

Genellikle hayati tehlikeye neden olmayan gebelik sarılığı ailevi kolestazı olan kişilerin çocuklarında daha fazla yaşanır. Teşhise rağmen gebelik sarılığına müdahale edilmezse anne adayının karaciğerinde yüksek hasara neden olarak ilerde daha ciddi rahatsızlıklar yaşanmasına zemin hazırlayabilir. Gebelik sırasında yaşanan şiddetli ya da hafif kaşıntıların dikkate alınması karaciğer sağlığı bakımından çok önemli.

DOĞUMDAN 40 GÜN SONRA KENDİLİĞİNDEN GEÇEBİLİR

Doğumu takip eden 40 gün içinde genellikle kendiliğinden düzelebilen gebelik sarılığının tedavisinde kaşıntı giderici ve enzimleri kontrol altına alan ilaçlar kullanılır. Tedaviye rağmen enzimler düşmezse anne adayının karaciğerini korumak için erken doğuma gidilebilir. Erken doğum için bebeğin akciğer gelişiminin tamamlanması önemlidir.

SELENYUM İÇERİKLİ BESİNLER TÜKETİN

Son yıllarda yapılan çalışmalar genetik ve hormonal nedenlerin yanında selenyum eksikliğinin de gebelik sarılığına neden olduğunu gösteriyor. Bu nedenle gebelik boyunca selenyum bakımından zengin besinler tüketmek önemli.

• Brezilya cevizi veya kestanesi

• Yumurta

• Peynir

• Ayçiçeği çekirdeği

• Yulaf

• Kayabalığı, ton balığı, ringa balığı, somon balığı, kalamar veya ahtapot

• Kırmızı et, tavuk, hindi ve ciğer

• Chia tohumu

• Mantar gibi besinler selenyum bakımından zengindir.