Bu gebelik süreci 9 ay yani 266 ve 270 günlük bir dönemi içermektedir. Kadının yumurtalıklarından atılmış olan sağlıklı yumurta erkekten gelen sperm ile döllenir. Bu sayede meydana gelmeye başlayan bebek kadının doku ve organlarında değişimlere neden olur. Bu andan başlayıp doğuma kadar geçen süre gebelik ya da hamilelik olarak adlandırılır.

Hamilelikte nabız yüksekliği neden olur?

Hamilelikte nabız yüksekliği nedenini anlayabilmek için öncelikle nabız yüksekliği kavramını iyi bilmek gerekir. Nabız denilen durum kalp atış hızının yüksek olmasıdır.

Bu olayda kalbin kasılma esnasında damarlara gönderdiği kan yine damarda daralma ya da genişleme olaylarını hızlı gerçekleştirir. Dolayısıyla bu durumun farklı farklı nedenleri olabilir.

Hatta bazı hastalıkların sonucunda nabız yüksekliği meydana gelir. Örneğin troit, tifo, kalp yetmezliği, guatr hastalıklarının sonucunda nabız yüksekliğine rastlanır.

Bu durumda nabız yüksekliğini kavradıktan sonra akıllara hamilelikte nabız neden yüksek olur sorusu gelir. Bunun en büyük nedeni anne olmaya hazırlanan kadının kalbine bebekten dolayı fazla yük binmesidir.

Gebe olan kadının kan hacmi artmaktadır. Çünkü gebe olan kadının vücuduna ve rahmine bebek eklenmiştir. Bu nedenlerden dolayı hamile kadında normal bir kadına göre nabız daha yüksek görülür. Hatta hamilelikte kalbin pompaladığı kan artar. Bu durum sonucunda da anne adayında çarpıntı hissi bile meydana gelebilir.

Gebelikte nabız kaç olmalı?

Hamile kadınlarda nabzın normalden biraz daha yüksek olduğunu yukarıdaki başlıkta nedeniyle beraber anlattık. Bu durumda gebelikte nabız kaç olmalı sorusu kaçınılmaz oldu.

Öncelikle hamilelik öncesindeki normal nabız hızına bir bakalım. Bu durumda dakikada 70 ile 80 atım olan nabız hızı normal kabul edilmektedir. Bu nabız hızı hamilelikte yani gebelikte ise 90 hatta 100 atıma kadar yükselebilir. Bu yükseliş bizlere gebelikte nabzın 90 ile 100 atım hızında olacağını göstermektedir.

Hamilelikte nabız yüksekliği belirtileri nelerdir?

Hamilelikte beklenen durum nabız yüksekliğinin 90 ile 100 atım hızına gelmesidir. Peki bu beklenen nabız yüksekliği gebe olan kadında ne gibi belirtiler göstermektedir.

Bu belirtilere göre anne adayının dikkat etmesi gereken durumlar da artabilir. Hamilelikte nabız yüksekliğinin en büyük belirtisi kalp çarpıntısı hissidir. Buna bağlı olarak hamile kadının başı dönebilir, nefes darlığı yaşayabilir, kalp atışlarını güçlü hissedebilir, göğüs ağrısı yaşayabilir, bayılma yaşayabilir ve göğüs bölgesinde hafif bir rahatsızlık hissedebilir.

Tüm bunlar hamilelikte nabız yüksekliği belirtileridir. Bu belirtilerden dolayı hamile kadın bol bol dinlenmelidir. Yemek ve içme olaylarına özenle dikkat etmelidir. Çok uzun süre aç kalmamalıdır. Geçici bir süreç olan bu durumda hamile kadın kendi sağlığına ve bebeğinin sağlığına dikkat ederse gebelik sürecini de biraz daha rahat geçirebilir.

Hamilelikte nabız yüksekliği dönemleri

Gebelikte nabız öyle bir anda yükselmez. Bu nabız yükselmesi hamile kadında kademeli olarak gerçekleşir. Bu kademeli yükselme hamilelikte nabız yüksekliği dönemleri olarak isimlendirilir.

Hamileliğin ilk 3 aylık döneminde olan nabız yüksekliği trimester ilk 3 ay olarak adlandırılır. Dinlenme sırasında bile hamile kadında dakikada normalden 15 ya da 20 defa daha fazla nabız atacaktır. Bu normal bir durumdur. Bilindiği gibi hamilelikte bazı hormonlar artış gösterir. Bu hormonların başında östrojen ve progesteron gelir.

Hamileliğin 4,5 ve 6. aylarındaki nabız yükselmesi de trimester 4,5 ve 6 olarak adlandırılır. Bu dönemde ikinci trimester alanında arterler genişler. Bununla beraber düz kaslarda rahatlama meydana gelir. Bu dönemde kan hacminde yükselme olurken tansiyon savunulur.

Hamileliğin 7,8 ve 9. ayında meydana gelen nabız yükselmesi son dönem olan üçüncü trimester olarak adlandırılır. Bu dönem kalbin en yüksek kan pompaladığı süreçtir. Bu dönemde gebe kadın 28. ve 35. haftadaki dönemdedir. Yaklaşık olarak 40. haftaya yani gebeliğin sonuna geldiğimizde kan hacmi hamilelik öncesine göre %90’dan fazla artmıştır.



