Hamilelik döneminde çeşitli nedenlerden dolayı uykusuzluk problemi ortaya çıkar. Bunlardan biri de özellikle gece maydana gelen reflü rahatsızlığı. Reflü rahatsızlığı halk arasında ağıza acı su gelmesi olarak tabir ediliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, “Hamilelik döneminde uykusuzluk neden olur?’’ Sorusuna cevap vererek hamilelik reflüsü için yapılması gerekenleri açıkladı.

Özellikle gebelikte ilk üç ve son üç ayda uyku problemlerinin belirgin olduğunu dile getiren Yılmaz, “Normalde kadınların vücudunda adet düzenleyici mekanizmada rol alan progesteron isimli hormon gebelikte yüksek seviyelere çıkar. Bu hormonun etkisiyle özellikle ilk üç ayda gün içinde uykuya meyil hali görülür. Ayrıca düz kaslardaki gevşeme nedenli horlama, obez kadınlarda daha fazla olmak üzere uyku apnesi ve idrar kesesindeki gevşeme ve rahmin baskısı üzerine sık tuvalete çıkma da uyku problemleri yaratabilir” bilgisini verdi.

Hamilelikte rahat uykunun formülleri

Hamilelikte rahat bir uyku uyumanın formüllerinden bahseden Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, şu tavsiyelerde bulundu;

“Vücut ısısını düşürmek için yatmadan hafif bir ılık duş alınabilir. Yatak odası havalandırılmalı, temiz hava içeriği arttırılmalıdır. Doktor tarafından engellenmediği sürece haftada 3 kere veya her gün 30 dakika egzersiz yapılmalıdır. Hafif egzersizler, yürüyüş ve doktorunuzun tavsiye ettiği bazı yoga hareketleri olabilir. Yatmadan önceki yeme ve sıvı öğünlerine dikkat edilmelidir. Çok geç saatlerde tüketilen sıvılar gece tuvalet ihtiyacına sebep olabilir. Ayrıca aşırı baharatlı, yağlı ve ağır yemekler reflüyü arttırabilir.

Cep telefonlarını uzaklaştırın

Gebelikte uyku sıkıntılarını azaltmak için yatakta cep telefonu ve tablet kullanılmamasına dikkat çeken Yılmaz, “En az 1 saat önceden tüm elektronik aletleri odanızdan çıkarın. Uyku planlanan odada televizyon, bilgisayar, cep telefonu elektronik aletlerin bulunmaması rahat bir uykuya yardımcı olur” uyarısında bulundu.

Gebeliğin 2. 3 aylık döneminde uykunuzu alın

Gebelik heyecanı, anne olma düşüncesi ve bulantılar yine ilk üç aydaki uykusuzluğa sebebiyet verebileceğini söyleyen Yılmaz, “İkinci üç aylık dönemde kaliteli gece uykusu geri döner, gebeliğin balayı dönemi de denebilir. Anne adayının geri gelen uyku düzeni ile birlikte hayat kalitesinin artması ve enerjinin de artmasıyla bu durumun keyfini çıkarması gerekir, nitekim son üç ayda uyku kalitesi en düşük seviyeye geriler” şeklinde konuştu.







