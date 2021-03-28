İzmir’de 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü, Anıl Yolum tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürüldü. Sezen’in babası 'Kızıma tecavüz ettiği için okulu bıraktı. Dövdüğü zaman şikâyetçi olduk. Vasiyetiydi, gözlerini bağışladım.' dedi.

İzmir'de 5 aylık hamile 17 yaşındaki Sezen Ünlü, dini nikahlı eşi Anıl Yolum (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Önceki gün saat 23.00'te Konak ilçesinde metruk bir evde Ünlü, bir süredir ayrı olduğu Yolum ile konuşmak için bir araya geldi. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yolum, yanında getirdiği bıçakla genç kızı 16 yerinden bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan talihsiz kız ve karnındaki bebeği burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yolum ise olaydan sonra polise giderek teslim oldu. Yolum'un emniyetteki ifadesinde, Ünlü ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını, sosyal medyaya gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Yolum çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖZLERİNİ BAĞIŞLADIM

Acılı baba Serdar Ünlü, "Benim kızımın 'Ben ölürsem gözlerimi bağışlayın' diye vasiyeti var. 'Baba ölürsem organlarımı bağışlayın' derdi. Kızımın gözlerini, korneasını bağışladım. Benim kızım böyle bir kızdı. Sağlık meslek lisesine gidiyordu. Okuyan bir kızdı. Adamın, kızımın ırzına geçtiğinden haberim yoktu. Kızımı ona vermeyecektim. 'Önemli değil, sen okulunu bitir.

18 yaşından sonra istediğinle evlen' dedim. Evlenecek yaşta değildi. 'Ben bu şekilde gezemem' deyip evlenmek istedi. Zaten sürekli tartışıyorlardı. Kızı evden dışarı salmıyordu. Kızım, 'babama gideceğim' deyince kızımı dövmüş. Ben de kızımı geri aldım. İki gözü de mordu. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk.

Adamı tutuklamadılar. Benim kızım öldü. Adamı içeri atsalardı kızım şu anda yaşıyor olacaktı. Tehdit mesajları hâlâ duruyor" dedi. Ünlü'nün, 25 Şubat'ta Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine müracaat ettiği ve Yolum'a aile mahkemesince iki ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

OĞLUNUN İSMİNİ MİRZA KOYACAKTI

Sezen Ünlü'nün cenazesi dün yakınlarınca İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'na getirildi. Ünlü, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Anneanne Remziye Orallı, başörtüsünü mezar başına konan tahtaya bağladı.

Sezen Ünlü'nün 15 Şubat'ta bebeğinin erkek olacağını öğrendiği ve Mirza ismini koymayı planladığı belirtildi. Genç kızın sosyal medyada hamilelik fotoğrafı paylaşarak altına "Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim" yazdığı görüldü.

Ünlü'nün olaydan bir süre önce Instagram hikâyesinde şarkıcı Hüzün'ün "Bitirdin bu aşkı" isimli şarkıyı paylaşması dikkat çekti. Genç kız olaydan kısa bir süre önce Gözde Taşbaş isimli arkadaşına "Doğum ağustos ayında. Çok heyecanlıyım. Biraz da korkuyorum" diye mesaj attı.



