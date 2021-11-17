Konya’da 6,5 ay önce kendisini aldattığını ileri sürdüğü 8 aylık hamile eşi Tuba Menek’i (23) defalarca bıçaklayarak ölümüne neden olan Ramazan Menek (22) hakkında 'Gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede katil zanlısının eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, 112’yi arayarak yardım isteyen annesini de kendi kızının boğazına bıçak dayayarak tehdit ettiği ifadeleri yer aldı. Sabah'ın haberine göre, Tuba’nın son sözü ise 112’yi arayıp ‘Eşim bıçakladı’ oldu.

Konya'nın Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi'nde 30 Nisan tarihinde meydana gelen vahşette, olay tarihinden 3 gün önce yine eşini bıçakladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Tuba'yı defalarca bıçaklayıp öldürdü. Cinayetin ardından 2 yaşındaki kızını da yanına alıp, kaçan katil zanlısı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Menek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.









'BANA İLİŞKİYE GİRDİKLERİNİ ANLATTI"

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili soruşturmasını tamamladı. Katil zanlısı Ramazan Menek hakkında 'Gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede Ramazan Menek'in şu ifadelerine yer verildi:

"Olay günü annem Gülay Evren, kızımla birlikte salondayken ben Tuba ile birlikte yatak odasına geçtik. Orada Tuba ile konuşmaya başladık. Tuba bana, yaklaşık 1 yıl önce M.Y. ile ilişkiye girdiklerini, M.Y. ile çarşıda buluşup uyuşturucu kullandıklarını ve gece muhabbetleri yaptıklarını, M.Y. ile oturdukları binanın bodrum katında buluştuklarını anlattı. Bende bunun üzerine yatakta Tuba'nın üzerine çıkarak onu boğmaya çalıştım. Tuba elimden kurtulup 'anne' diye bağırarak salona koştu. Bu sırada mutfağa giderek aldığım bıçakla salona geldim. Tuba bıçağı görünce bu sefer mutfağa doğru kaçtı. Bu sırada annem de 'Yapma oğlum' diye bağırdı. Bende 'Sen karışma anne, bu namus meselesi' dedim. Tuba'yı mutfak kapısında yakaladım ve elimdeki bıçakla Tuba'nın boyun kısmına vurdum" dedi.

'EŞİM VE KARNINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN PİŞMANIM"

Ramazan Menek ifadesini şu sözlerle sürdürdü: "Tuba'nın boğazından kan akmaya başladı. Tuba bu sırada yere otururken annem ambulans çağırdı. Bende Tuba'ya, 'Başka anlatacakların var mı, yaptıklarını anlat?' dedim. Tuba bulunduğu yerden kalkıp, salona kaçmaya başladı. Bende peşinden gittim. Yerdeki minderlerin üzerine yatırıp tekrar bıçakla vurdum. Ancak neresine vurdum bilmiyorum. Tuba yere düştü ve nefesi kesildi. Tuba'nın açık olan gözlerini kapattım. Kızımı da alıp ikametten çıktım. 4-5 sokak sonra bir evin bodrumuna bıçağı attım. Eşim 8 aylık hamileydi. Eşim ve karnındaki bebeği öldürdüğüm için pişmanım" diye konuştu.

SON SÖZÜ, 'EŞİM BIÇAKLADI' OLMUŞ

Anne Gülay Evren ise dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Oğlumun kıskançlığı ve gördüğü halüsinasyonlar nedeniyle 1-1,5 yıldır Tuba ile sürekli kavga ediyorlardı. Olay gecesi Tuba ve Mehmet odalarına geçmişti. 5-10 dakika sonra Tuba'nın 'anne' diye bağırdığını duydum. Yatak odasına girmeye çalıştığımda Ramazan kapının arkasında Tuba'yı yumrukladığı için içeriye giremedim. Neden böyle yapıyorsun dediğimde sen karışma dedi. Tuba elinden kurtulup mutfağa doğru koştu. Ramazan'da arkasından gitti. Tuba'yı bir eliyle saçından tutup, diğer elindeki bıçakla vurmaya başladı. Tuba bana sarılarak, 'Anne bana yardım et' dedi. Ramazan bana da yumruk attı. Bana, 'Sen bu işe karışma, bu namus meselesi' dedi. Torumun uyanınca Ramazan bana, 'çocuğu al yatak odasına geç, bunu öldürüp ondan sonra seni öldüreceğim' dedi. Gitmek istemedim ama torunumla beni zorla yatak odasına kapattı. Bu sırada Tuba 112'yi arayıp, 'eşim bıçakladı' dedi. Ramazan buna sinirlenerek torunumun boğazına bıçak dayadı ve 'bir şey yok, yanlışlıkla aradığını söyle" diyerek tehdit etti. Sonra 112'den 'eşim bıçakladı' ihbarı üzerine aradıklarında, onları bir şeyinin olmadığı yönünde ikna edilmesini ve evin adresini verilmemesini istedi. Çocuğun boğazında bıçak dayalı olduğu için sokağın ismini vermedim. Ambulansın lambalarını görünce Ramazan suç aleti bıçak ve torunumu da alıp kaçtı. Bende hemen polisi arayıp, 'Yetişin oğlum gelinimi bıçakladı' diyerek adresi verdim. Tuba bana daha önce Mehmet'in kendisini öldüreceğini söylediğini anlatmıştı" dedi.

'"TUBA'YI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM"

Katil zanlısının eşinin ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü tanık M.Y ise ifadesinde, "Ramazan'ı mahalleden tanıyorum. Tuba Menek'i tanımıyorum ve görmedim. Cinayet haberini radyodan öğrendim. Mehmet ile aramızda herhangi bir husumet yok. Tuba'yı daha önce hiç görmedim. Aramızda da herhangi bir ilişki olmadı" dedi.

'BEBEK KATİLİN'

Ramazan Menek ve Konya'nın Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi'nde 30 Nisan tarihinde meydana gelen vahşette, olay tarihinden 3 gün önce yine eşini bıçakladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Tuba'yı defalarca bıçaklayıp öldürdü. Cinayetin ardından 2 yaşındaki kızını da yanına alıp, kaçan katil zanlısı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Menek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







