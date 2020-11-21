Doğum Öncesi Hamileyken yeniden hamile kaldı üçüz doğurdu

Hamileyken yeniden hamile kaldı üçüz doğurdu

Doğum Öncesi

Hamileyken yeniden hamile kaldı üçüz doğurdu

İngiltere'de Jolene Broad isimli bir kadın ikiz bebeklere hamileyken yeniden hamile kalarak üçüz doğurdu.

21 Kasım 2020, Cumartesi 13:13 Son Güncelleme:
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'Süperfetasyon' olarak bilinen bu tıbbi olayda iki hafta ve bir ay arasındaki gebeliklerde yeniden hamile kalmak mümkün olabiliyor.

İnsanlarda oldukça nadir görülen bu olay son 100 yıldır sadece 6 kez gerçekleşti.

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Jinekoloji Profesörü Simon Fishel, "Bunun olmaması gerekir ama oluyor. İlk vaka 1865 yılında meydana gelmişti. Ondan bu yana ara sıra bu tür vakalara rastlandı" dedi.

Pek çok çoğumuz bir kadın hamile kalırsa bir daha hamile kalamayacağını düşünür. Prof. Fishel, kadınların anatomik yapısının hamileyken başka yumurtalama yapmalarını önlediğini belirtti. Ancak ender de olsa hamileyken hamile kalma vakaları yaşanıyor.


'Süperfetasyon' neden oluyor?

Süperfetasyonun neden meydana geldiği ve olasılığını artırabilecek herhangi bir risk faktörü olup olmadığı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak, süperfetasyon raporları, doğurganlık tedavisi gören kadınlarda bu duruma daha sık rastladığını gösteriyor.

Süperfetasyondaki en büyük risk ise yaş farkına rağmen bebekler aynı anda doğacak olması.


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