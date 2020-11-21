Hamileyken yeniden hamile kaldı üçüz doğurdu

'Süperfetasyon' olarak bilinen bu tıbbi olayda iki hafta ve bir ay arasındaki gebeliklerde yeniden hamile kalmak mümkün olabiliyor.

İnsanlarda oldukça nadir görülen bu olay son 100 yıldır sadece 6 kez gerçekleşti.

Jinekoloji Profesörü Simon Fishel, "Bunun olmaması gerekir ama oluyor. İlk vaka 1865 yılında meydana gelmişti. Ondan bu yana ara sıra bu tür vakalara rastlandı" dedi.

Pek çok çoğumuz bir kadın hamile kalırsa bir daha hamile kalamayacağını düşünür. Prof. Fishel, kadınların anatomik yapısının hamileyken başka yumurtalama yapmalarını önlediğini belirtti. Ancak ender de olsa hamileyken hamile kalma vakaları yaşanıyor.





'Süperfetasyon' neden oluyor?

Süperfetasyonun neden meydana geldiği ve olasılığını artırabilecek herhangi bir risk faktörü olup olmadığı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak, süperfetasyon raporları, doğurganlık tedavisi gören kadınlarda bu duruma daha sık rastladığını gösteriyor.

Süperfetasyondaki en büyük risk ise yaş farkına rağmen bebekler aynı anda doğacak olması.





İlgili Haberler Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu yaşayanlara; hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu belirtileri



