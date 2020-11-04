Hamileyken tükettiğinizde bebeğinize fayda sağlayacak yiyecekler

Hamilelik sırasında, büyüyen küçüğünüzün ihtiyaçlarını karşılamak için ekstra protein ve kalsiyum tüketmeniz gerekir. Süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri listenin en başında olmalıdır.

Süt ürünleri iki tür yüksek kaliteli protein içerir: kazein ve peynir altı suyu. Süt, en iyi diyet kalsiyum kaynağıdır ve yüksek miktarda fosfor, B vitamini, magnezyum ve çinko sağlar.

Baklagiller

Bu yiyecek grubu mercimek, bezelye, fasulye, nohut , soya fasulyesi ve yer fıstığını içerir. Baklagiller , bitkisel kaynaklı harika lif, protein, demir, folat ve kalsiyum kaynaklarıdır - bunların tümü hamilelik sırasında vücudunuzun daha çok ihtiyacı vardır.

Baklagiller de genellikle lif bakımından çok yüksektir. Bazı çeşitler ayrıca demir, magnezyum ve potasyum bakımından yüksektir. Humus, taco salatasında siyah fasulye veya mercimek köri gibi yemeklerle diyetinize baklagiller eklemeyi ihmal etmeyin .

Tatlı patates

Tatlı patatesler sadece lezzetli değil, aynı zamanda vücudunuzda A vitaminine dönüştürülen bir bitki bileşiği olan beta karoten bakımından da zengindir. A vitamini bebeğin gelişimi için çok önemlidir.

Yumurta

İhtiyacınız olan hemen hemen her besleyiciden biraz içerdikleri için en iyi sağlıklı besindir . Büyük bir yumurta yaklaşık 80 kalori, yüksek kaliteli protein, yağ ve birçok vitamin ve mineral içerir.

Yeşil yapraklı sebzeler

Brokoli ve lahana ve ıspanak gibi koyu yeşil sebzeler, ihtiyacınız olan pek çok besin maddesini içerir. Onları yemeyi sevmeseniz bile, çoğu zaman her tür yemeğin içine ekleyebilirsiniz.

Balık karaciğeri yağı

Balık karaciğeri yağı, çoğunlukla morina balığı olmak üzere, balıkların yağlı karaciğerinden yapılır . Fetal beyin ve göz gelişimi için gerekli olan omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA bakımından zengindir.

Su

Hamilelik sırasında kan hacmi yaklaşık yüzde 45 artar . Vücudunuz hidrasyonu bebeğinize yönlendirecektir, ancak su alımınızı izlemezseniz, kendiniz dehidrate olabilirsiniz. Hafif dehidratasyon belirtileri arasında baş ağrısı, anksiyete, yorgunluk, kötü ruh hali ve hafıza azalması yer alır. Su alımınızı artırmak, aynı zamanda kabızlığı hafifletmeye ve hamilelik sırasında sık görülen idrar yolu enfeksiyonu riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir.





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