Hamit Altıntop: Düşüncesi bile çok keyifli!
Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop rüya gibi gecenin ardından konuştu. Cebelitarık'ı 6-0 yenen Türkiye, Hollanda ve Norveç'in puan kayıplarıyla Dünya Kupası'na gitme umutlarını tazeledi. Hatta direkt gitme ihtimalimiz dahi söz konusu. İşte Altıntop'un sözleri...
14 Kasım 2021, Pazar 17:41 Son Güncelleme:
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Hamit Altıntop TRT Spor'a konuştu:
Cebelitarık karşısındaki azim, disiplin, istek ve hırs tatmin ediciydi. Norveç'in ve Hollanda'nın berabere kalması umutları artırdı. Düşüncesi bile çok keyifli. Saha dışında iyi takım olursanız bunu sahaya da yansıtırsınız. Daha yolun başındayız, kararlı bir şekilde hiçbir detayı atlamadan Karadağ maçına hazırlanacağız. Allah her şeye kadirdir, biz işimizi yaptıktan sonra diğer maçlara bakabiliriz. Yeteneğimizi sahaya yansıtabilirsek Karadağ karşısında iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Hücum oyuncularımızın uyum içinde olması bizi ileri taşıyor. Burak Yılmaz'ın dünkü performansından ziyade Letonya maçındaki o penaltıda sorumluluk alması önemli. Sadece saha içi değil, saha dışında da çok kıymetli. Kendisini iyi hissediyorsa bunun yaşı yoktur.