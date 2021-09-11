Hamit Altıntop, çifte vatandaş olmasına rağmen Alman Millî Takımı'nın teklifini reddedip, Türk Millî Takımı'nı tercih etmişti. Şimdi ise Şenol Güneş’in TFF ile yollarını ayırmasının ardından A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevine getirildi. Peki, Hamit Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hamit Altıntop hangi takımlarda oynadı?

HAMİT ALTINTOP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hamit Altıntop, Aralık 1982’de Almanya’da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Hamit Altıntop futbol hayatına ikizi Halil Altıntop ile birlikte doğduğu şehrin takımın olan Schwarz-Weiß Gelsenkirchen-Süd takımında başladı. Ardından TuS Rotthausen, SG Wattenscheid 09 takımlarında oynadı.

HAMİT ALTINTOP HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2003 yılında FC Schalke 04 takımına transfer oldu ve burada 4 sezon boyunca çok istikrarlı ve iyi bir performans sergiledi.

2006-07 sezonunda kardeşi Halil Altıntop 'un FC Schalke 04'e transfer olmasıyla Bayern Munih takımına transfer oldu.

2007-08 sezonu başında bonservis bedeli olmadan Bayern Münih takımına transfer olmuştur. Bayern Münih'le ilk sezonunda iyi bir performans sergileyen Hamit UEFA Kupası ve Bundesliga 'da 3'er gol atarak toplamda 68 gol attı.

Çifte vatandaş olmasına rağmen Alman Millî Takımı'nın teklifini reddedip, Türk Millî Takımı'nı tercih etmiştir. EURO 2008 de Türkiye Millî Futbol Takımı'nın yarı finale yükseldiği Hırvatistan maçında, üçüncü penaltıyı gole çevirdi ve UEFA tarafından maçın adamı seçildi.

2011 yılında, Real Madrid’e transfer oldu. Burada lig şampiyonluğu gördü. Takımla uyum sorunu yaşamasından dolayı 2012 yılında Fatih Terim’in antrenörlüğü yaptığı Galatasaray’a transfer oldu.