Bir dönem Real Madrid'te beraber forma giyen Türk oyuncular Hamit Altıntop ve Nuri Şahin, İspanyol vergi müfettişi Leonor Sanchez-Caballero'nun mağdur ettiği 40'ı aşkın futbolcu arasındaydı.

El Mundo'nun yaptığı habere göre, 40'tan fazla oyuncunun ödediği vergilerden 6,2 milyon euro'yu zimmetine geçiren Caballero'nun belgede sahtecilik yaptığı ortaya çıktı. Zimmete geçirilen 6,2 milyon euro'nun en büyük payı 1 milyon 212 bin 158 euro'yla Nuri Şahin. Listedeki futbolcular arasında birçok tanıdık isim var.

-Nuri Şahin 1 milyon 212 bin 158 euro

-Hamit Altıntop 552 bin 272 euro

-Cissokho 415 bin 337 euro

-Eduardo Salvio 376 bin 092 euro

-Elias 209 bin 896 euro

-Marius Stankevicius 1 milyon euro'dan fazla

-Pierre Webo 84 bin 472 EURO