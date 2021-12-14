Ada ülkesi Tayvan'ın kendi toprakları olduğunu iddia eden Çin ve Tayvan arasındaki gerilim son iki yılda zirveye taşındı Tayvan savunma bakanlığı hazırladığı yeni bir raporla Çin'in askeri tatbikatları gerçek bir istilaya dönüştürerek Tayvan'a sürpriz bir saldırı gerçekleştirebileceği konusunda uyardı ve Çin'in olası hamlelerini peş peşe sıraladı.

Pazartesi yayınlanan raporda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan'a tam ölçekli bir saldırı başlatmak için büyük olasılıkla çok yönlü bir yaklaşım izleyeceği belirtildi.

HEDEF EN AZ KAYIPLA ELE GEÇİRMEK

Raporda, hedefin adayı en az kayıpla ele geçirmek olacağı belirtildi ve yasama meclisi Çin'den beklenen bu tür saldırganlığa karşı koymak amacıyla silah tedarikini desteklemeye çağrıldı.

TAM ÖLÇEKLİ BİR İŞGAL PLANI

Rapor ayrıca iyimser bir çıkış noktası sunarak, Çin'in şu anda tam ölçekli bir işgal başlatmak için saldırı planladığını ve bunu yaparken birçok zorlukla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Tayvan, Çin'in doğu ve güney kıyılarında hava kuvvetleri, donanma ve kara kuvvetleri ile yaptığı tatbikatların Tayvan halkının gözünü korkutmaya yönelik olduğunu iddia ederken hazırladıkları raporda Çin'in atacağı adımlar tek tek belirtildi:

ADIM ADIM SAVAŞ PLANI

Çin, Tayvan'ın yardımına gelen yabancı güçleri püskürtmek ve stratejik kuşatma uygulamak için savaş gemilerini Batı Pasifik Okyanusu'na gönderecek.

Sürekli gerçekleştirilen savaş tatbikatları ve savaş oyunları balistik ve seyir füzelerinin ateşlenmesini içerecek gerçek operasyonlara dönüştürülecek.

Pekin ordusu, istilayı desteklemek ve Tayvan'ın savunma çabalarını engellemek için Tayvan'ın önemli askeri tesislerine elektromanyetik bastırma operasyonları başlatacak.

Raporda, güvenlik güçlerine herhangi bir saldırganlığa karşı 'hava savunması, karşı saldırı, hava kontrolü ve deniz kontrolü' misyonlarını güçlendirme çağrısı yapıldı.

Kasvetli uyarılara rağmen, rapor iyimser bir görünüm de sunarak, olası bir Çin işgalinin, asker çıkarma ve tedarik sorunları nedeniyle başarısızlığa uğrayacağı iddia edildi.

ÇİN'İN FARKINDA OLMADIĞI RİSK

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Tayvan'ı işgal etme arzusu ile yanıp tutuşsa da Tayvan ile olası bir çatışma durumu sadece ada ülkesini değil Çin'i de ciddi sıkıntılara sokabilir.

Çin'in artan askeri avantajı, hızlı bir zafer olasılığını artırsa da, Çin-Tayvan savaşı on binlerce insanı öldürme, küresel ekonomiyi çökertme ve anakarayı ABD ve müttefiklerinin saldırısına açma potansiyeline sahip bir savaş.