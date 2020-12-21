Hamsi bolluğu tezgaha da yansıdı

Denizlerdeki hamsi bolluğu, balıkçıların da tüketicilerin de yüzünü güldürdü. Tezgahlarda geçen haftalarda 30 liraya satışa sunulan hamsinin fiyatı, Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yaşanan bolluk nedeniyle 13 liraya düştü. Balık Satıcıları Odası İkinci Başkanı Kenan Balcı, hamsi fiyatındaki düşüşe ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yıl denizlerde bereketli bir dönemin yaşandığını dile getirdi.

Denize açılan balıkçıların bol bol hamsi tuttuğunu ifade eden Balcı, "Bu hafta hamsinin kilo fiyatı 30 liradan 13 liraya kadar düştü. Pandemi dolayısıyla uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında vatandaşların gösterdiği ilgi, satışları yüzde 30 oranında arttırdı. Vatandaşlarımıza bir önerim var. Ucuz balık tercih etsinler. Ucuz balık demek, taze balık demektir." diye konuştu.

AA







