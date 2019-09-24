Hamsi düşmanı; Taraklı denizanası
Karadeniz’de hamsi popülasyonu, köken olarak Batı Atlantik kıyı sularının bir yerlisi olan ’taraklı denizanası’ türünün tehdidi altında. Karadeniz´de iklimsel ve ekolojik koşulların yanı sıra çoğalarak, balık popülasyonunu olumsuz etkileyen tür nedeniyle hamsi avcılığı son yıllarda yüzde 40 dolayında geriledi
Karadeniz’de hamsinin azalmasına neden olarak ’taraklı denizanası’ gösteriliyor. Köken olarak Batı Atlantik kıyılarının yerlisi olan bu denizanası, balığın yumurta ve larvaları ile planktonu tüketerek doğal yaşama zarar veriyor.
Karadeniz’de 600 bin ton olan hamsi avcılığı son yıllarda 350 bin tona düştü.
DHA