Hamsi düşmanı; Taraklı denizanası

Karadeniz’de hamsinin azalmasına neden olarak ’taraklı denizanası’ gösteriliyor. Köken olarak Batı Atlantik kıyılarının yerlisi olan bu denizanası, balığın yumurta ve larvaları ile planktonu tüketerek doğal yaşama zarar veriyor.

Karadeniz’de 600 bin ton olan hamsi avcılığı son yıllarda 350 bin tona düştü.

DHA