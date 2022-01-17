Bolu’da, balık tezgahlarındaki hamsi fiyatları denizlerdeki şiddetli fırtına sebebiyle 50 liraya kadar çıktı.

Ülke genelinde geçtiğimiz hafta itibariyle etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar balık fiyatlarını etkiledi. Vatandaşların balık tezgahlarında yoğun olarak ilgi gösterdiği hamsinin fiyatı balıkçıların denize açılamaması ve hamsinin Gürcistan’a gitmesi sebebiyle 50 liraya kadar çıktı. Bazı vatandaşlar fiyatına rağmen hamsiden vazgeçmezken, fiyatı yüksek görenler ise diğer balık türlerini almayı tercih etti.





İhsaniye Mahallesinde kurulan halk pazarında uzun yıllardır balıkçılık yapan Emre Yıldız, “Hamsinin azlığı kış şartlarından dolayı. Havalar da çok sert. 2 haftadır çok büyük fırtınalar var denizde. Bir de hamsi Gürcistan ve Rusya’ya gitti. Geri dönmesini bekliyoruz. Fiyatlar şuan 40-50 arasında değişiyor. Çok randıman yok. 50 liraya da rağbet gösteriyorlar ama imkanı olanlar alıyor. İmkanı olmayanlar bakıp gidiyor. Geçtiğimiz sezonlarda da böyle oluyordu. 1-2 hafta kayboluyordu. Ama 1 aydır yok. İnşallah gelecek. Bütün umudumuz ondan yana” dedi.

Tezgahlarda yoğun olarak istavrit olduğunu belirten Yıldız, “Şu anda istavrit var. Tezgahtan istavrit eksik olmuyor ama o da bu aralar yükselmeye başladı. 20 liradan satıyorduk, 30 liraya kadar yükseldi. O da düşer diye umut ediyoruz. Havalar düzelince 20 liraya kadar gerileyecektir” diye konuştu.

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