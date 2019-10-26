Karadeniz’e özgü Hamsi ile yapılan ve severek tüketilen yemeklerden biri de Hamsi Kuşu. İşte yöresel Karadeniz Muftağı’nın olmazsa olmaz yemeklerinden olan Hamsi Kuşu tarifi…

Hamsi Kuşu tarifi

1 kilogram hamsi

4 yemek kaşığı mısır unu

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 bardak sıvı yağ

Hamsi Kuşu’nun yapılışı

Hamsilerin kafalarını koparıp, kılçıklarını çıkarın. Yıkayıp, tuzlayın. Hamsilerin iç yüzleri birbirine temas edecek şekilde tabağa sıralayın.

Büyük bir tabağın içinde mısır unu, karabiber ve tuzu karıştırın. Hamsileri iki taraflı mısır ununa batırıp kızgın yağda kızartın. Soğan dilimleriyle servis yapın.



