Ekonomi Hamsi tükendi tezgahları istavrit ve mezgit süsledi!

Hamsi tükendi tezgahları istavrit ve mezgit süsledi!

Ekonomi

Hamsi tükendi tezgahları istavrit ve mezgit süsledi!

Sinop'ta tükenmeye başlayan hamsi yerini istavrit ve mezgite bıraktı. Sinop’ta balıkçı tezgahlarında mezgit 30-35 TL, iri mezgit 60 TL, istavrit 35-40 TL, barbunya 70 TL’den satılıyor.

23 Şubat 2022, Çarşamba 15:36 Son Güncelleme:
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Sinoplu balıkçı Hasan Yusufoğlu son dönemlerde trol avının sürdüğüne değinerek “Hamsi İğneada’dan avlanıyordu, sonu geldi. Tirsi bulunuyor tezgahta troldan geliyor. Mezgit, istavrit var. Hamsi gelse de vatandaş için bundan sonra pahalı olur. Mezgit alıyor vatandaş. Öncekiler gibi satışımız yok zaten. Karadeniz’de çok bir av yok, gırgırların çoğu paydos gibi. Herkes evinin önüne bağladı teknelerini. Buradaki gırgırlar istavrite çalışıyorlar. Akşama kadar 20-30 köpük topluyorlar" dedi.



Sinop’ta balıkçı tezgahlarında mezgit 30-35 TL, iri mezgit 60 TL, istavrit 35-40 TL, barbunya 70 TL’den satılıyor.

İHA


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